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賴清德：未來推動客家希望行動 推廣客語教育
今天是義民節，副總統賴清德在臉書表示，除了感念義民軍保衛家園，團結愛民的精神之外，義民節更是台灣客家文化的重要象徵。未來他會推動客家希望行動，推廣客語教育，讓台灣成為客家文化的中心、讓大家認同台灣這塊土地。
賴清德說，在蔡英文總統上任後，政府推動了客家文藝復興運動，他在行政院長任內，也透過客家基本法，國家語言發展法的修法，承諾辦理世界客家博覽會，為客家文化建立重要的里程碑。
賴清德表示，民進黨努力保存客語與客家文化，希望台灣能夠成為全球客家的中心，使客家文化永續展現生命力，讓台灣的文化更加多元豐富。未來他會推動客家希望行動， 更深地推廣客語教育，更廣地讓台灣成為客家文化的中心、讓大家更高地認同台灣這塊土地。
賴清德說，客家不只代表族群，更代表一種驕傲，一起繼續發揚客家文化，展現台灣多元共融、勇敢自信的一面。
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