控國教院院長鄭淵全抄襲 王鴻薇：抄襲指導學生還高升

政治人物、官員疑似抄襲事件不斷，國民黨立委王鴻薇今指出，將接任國家教育研究院院長鄭淵全，抄襲鄭自己指導學生的論文，將研究拿去公開投稿，根據iThenticate軟體比對分析，跑出79%相似度，且鄭淵全遭人舉報後教育部還是讓其高升「不曉得背景多硬？」

王鴻薇今和國民黨副發言人呂謦煒在國民黨中央黨部舉行記者會，王鴻薇指出，鄭淵全身為指導教授，抄襲學生吳慧真2006年6月出版的國立新竹教育大學「台中縣市國小校長課程領導角色知覺與踐行關係之研究」碩士論文，資料相當明確。

王鴻薇表示，鄭淵泉2006年9月在「當代教育研究季刊」刊出的「國小校長課程領導角色知覺與作為之研究」一文，與吳慧真論文相似度極高，其中吳慧真論文26、27、28頁更是被鄭淵全抄得乾乾淨淨。

王鴻薇說，連吳慧真已經在論文聲明是「自己彙整」的資料製表，也遭鄭直接擷取使用，且外國學者見解的中文翻譯均相同，但鄭淵全投稿雖有大量引用，吳慧真名字卻未列於共同作者也未引用，完全就是老師抄襲學生並獨佔學術成果。

王鴻薇並指出，鄭淵全還食髓知味，將這一份抄襲學生並在「當代教育研究季刊」刊出的文章，一稿多投，又於2008年拿去投稿「新竹教育大學學報」，研究名為「國小校長在校本課程發展的課程領導作為及其相關問題之研究」，根據iThenticate系統資料，跑出79%相似度。