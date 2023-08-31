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美眾議院軍事委員會率團訪台 將晉見蔡總統

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（Rob_Wittman,_R-VA）（右二）、眾議員席曼尼茲（Carlos_Gimenez,_R-FL）（左二）及眾議員季耿絲（Jen_Kiggans,_R-VA）（右一）抵台訪問。圖／外交部提供
美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（Rob_Wittman,_R-VA）（右二）、眾議員席曼尼茲（Carlos_Gimenez,_R-FL）（左二）及眾議員季耿絲（Jen_Kiggans,_R-VA）（右一）抵台訪問。圖／外交部提供

美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman, R-VA）今率團訪問台灣，將於在台期間晉見蔡英文總統，就台美關係及區域情勢等議題交換意見。外交部表示，對眾議員來訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼於8月31日至9月2日率團訪問台灣，成員包含聯邦眾議員席曼尼茲（Carlos Gimenez, R-FL）及季耿絲（Jen Kiggans, R-VA），均為軍委會重要友台議員。同時間另有聯邦眾議員穆尼（Alex Mooney, R-WV）及克勞德（Michael Cloud, R-TX）二人來訪。

外交部表示，美國聯邦國會議員在台期間將晉見蔡英文總統，並接受外交部長吳釗燮款宴，就台美關係及區域情勢等議題交換意見。

外交部說，魏特曼此次率團訪台，是聯邦眾院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）於今年6月率團訪問後，軍委會又一高階訪團來訪。團長魏特曼立場甚為友台，多次提出支持深化台美安全合作及台灣國防的倡議；席曼尼茲及季耿絲兩位眾議員均是眾議院「國會台灣連線」成員，力挺台美夥伴關係不遺餘力；穆尼及克勞德兩位眾議員皆是眾議院重要委員會成員，也是台灣的堅實友人。

外交部表示，值此全球及區域安全情勢受到威權擴張威脅、中國持續企圖片面以武力改變現狀之際，美國國會兩院軍事、外交、撥款等委員會領導階層持續組團來台，充分彰顯對台灣的堅定支持，及對印太區域和平穩定繁榮的高度重視與承諾。相信此行將有助來訪議員進一步瞭解我國現況，有利未來在國會持續推動台美友好夥伴關係、深化雙方的緊密合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序。

議員 外交部 美國

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