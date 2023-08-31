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邱毅：台獨課綱洗腦 40歲以下年輕人偏向反對國民黨

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前立委邱毅。 圖/聯合報系資料照
前立委邱毅。 圖/聯合報系資料照

前立委邱毅今天在臉書表示，因為台獨課綱洗腦，台灣選民結構已經改變，40歲以下的年輕人偏向反對國民黨，國民黨被定性為外來政權，單憑國民黨支持者根本不可能贏得大選。

邱毅指出，國民黨中央慣用的團結口號已失去作用，必須以更開闊的心胸，聯合所有非綠力量，這才是非綠聯盟形成的主要原因。蔡英文執政近8年，把中國史廢掉，改為東亞史，台獨課綱的毒力更加強大，加上中美關係從戰略夥伴變成戰略敵人，美國積極遂行「以台制華」戰略，台灣被美國武裝成對付大陸，維持霸權的馬前卒，甚至是「第二個烏克蘭」。

邱毅表示，美國基於自身利益需求，傾向支持民進黨，台海緊張大幅提升，經濟學人甚至形容台灣是世界最危險的地方；台海兵凶戰危使「和平與戰爭的抉擇」成為當下大選的主軸之一。

邱毅指出，台灣經濟正面臨轉型的關鍵時刻，民進黨執政貪汙腐敗，把經濟轉型搞成貪汙歛財工具，前總統陳水扁借金融改革來收賄，就是有名的二次金改案，蔡英文邯鄲學步，曾想用發展生技產業來做牟利工具，結果因宇昌案東窗事發而失敗；現在又以非核家園、發展綠電為名，如惡狼般搶食光電大餅，讓光電弊案氾濫成災。

邱毅表示，民進黨種種惡行，加上外部環境不利，今年台灣經濟成長率只剩下1%，如果大陸停掉ECFA，取消早收清單關稅優惠，台灣經濟將面臨空前危機。因此，誰能使台灣經濟恢復活力生機，也成為這次大選的抉擇重點。

邱毅指出，台海和平、經濟繁榮，打擊貪腐是這次大選的三大主軸，也是下架民進黨的三大理由，更是主流民意核心所繫、人民對在野三人判斷優劣取捨的依據。

邱毅認為，誰能在台海和平、經濟繁榮、打擊貪腐上做得最好最積極，就能獲得主流民意的支持，成為非綠聯盟脫穎而出的人選。他當初提出非綠聯盟、再初選的想法，就是希望在野三人放棄自相攻擊、互相撕咬，這才是「三隻小豬團結在一起，打敗大惡狼」的真正意義。

邱毅表示，在野三人在整合前都想當老大，自己當正的，別人當副手，這是正常不過的表現，不然就不需要整合了，若非綠聯盟開始運作，必須請回韓國瑜當仲裁者、召集人，俗稱「桶箍」，然後兄弟登山各自努力2個月，到10月初再以民調決定誰正、誰副、誰輔選，這才是下架民進黨的辦法。

邱毅 台獨 課綱 國民黨 民進黨

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