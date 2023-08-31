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館長點名不敢批綠電爭議 高嘉瑜：不能看到黑影就開槍

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
被館長點名護航賴品妤，立委高嘉瑜上午受訪。圖／取自UDN直播
被館長點名護航賴品妤，立委高嘉瑜上午受訪。圖／取自UDN直播

館長陳之漢昨晚在直播表示，民進黨立委高嘉瑜在政論節目上替陷入綠能爭議民進黨立委賴品妤護航，令人非常失望，不敢提居住正義、司法改革、百億的綠能光電。對此，高嘉瑜上午受訪指出，有不法的證據，絕對是一定會要求法辦，一定要嚴辦，但是不能看到黑影就開槍。

高嘉瑜指出，在綠電的爭議上，國民黨有更多的門神跟高官現在被揪出來，也有很多政治獻金的問題，這些藍、綠都應該要拿出來檢視，用同樣的標準，如果有不法，一樣應該要用最高的標準、最嚴格的態度去監督，這是她一向的立場。

高嘉瑜說，大家也都看得非常清楚，她一向就是在站在民意的角度，沒有包袱，也沒有財團的背景，努力的為民發聲，這就是問政的態度。

高嘉瑜 綠電 陳之漢 館長

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