快訊

重訪帝都遺址：關東大地震100周年的歷史散步

AI寫公文將成真！政院拍板公部門使用生成式AI參考指引 十大方向一次看

2023《台灣米其林指南》星級餐廳完整名單！「頤宮」6度蟬聯三星、2家首升三星、台南仍無緣摘星

被館長點名護航賴品妤 高嘉瑜：館長對我一向非常溫柔

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
被館長點名護航賴品妤，立委高嘉瑜上午受訪。圖／取自UDN直播
被館長點名護航賴品妤，立委高嘉瑜上午受訪。圖／取自UDN直播

館長陳之漢昨晚在直播表示，民進黨立委高嘉瑜在政論節目上替陷入綠能爭議民進黨立委賴品妤護航，令人非常失望，身為民意代表的職責，應該是替民意說話，而不是替黨意說話。對此，高嘉瑜上午受訪表示，在她心中，館長對她一向是非常的溫柔啦。

她說，過去受傷的時候，館長也會給她一些自己的產品，那館長受傷的時候，她也去唱歌給館長聽，確實館長最近對於民進黨有很多的批評，有很多的監督，當然不可能館長說的每件事她都認同，那也不可能她做的每件事館長都會認同，每個人對於事情都有不同的看法跟態度。

至於賴品妤事件，高嘉瑜說，她的態度就是記者對於賴品妤連日來的窮追猛打，讓賴品妤在一個非常壓迫的情況之下跌倒，她覺得非常的心疼，館長如果不能接受，她覺得館長也有自己的想法。

不過對於居住正義、對於司法改革，高嘉瑜說，館長應該非常清楚，她在立法院，不管是質詢、要求實坪制，或者是針對高公設比要求改革，這些都是，所以立法委員裡面她最認真，館長也曾經認同過，甚至她在館長節目，曾經提到要降低汽車的進口關稅或貨物稅的議題，也都努力在推動，還有燃料稅隨油徵收，館長過去也都大力的稱讚、支持。

高嘉瑜 陳之漢 館長 賴品妤

延伸閱讀

影／館長批「護航綠電」 高嘉瑜：不能看到黑影就開槍

館長點名高嘉瑜：護航賴品妤不談綠電 對她非常失望

記者追問太積極 賴品妤閃躲反對立

【重磅快評】雲豹小公主賴品妤翻車 女版林智堅接班人？

相關新聞

女醫出征百萬YTR翻車 網起底竟有50管理員：典型綠側翼

YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」以經營動物影片為主，擁有超過百萬人訂閱，日前上傳一部台北市動物園影片，因和台北市...

館長點名高嘉瑜：護航賴品妤不談綠電 對她非常失望

「館長」陳之漢昨晚在直播表示，民進黨立委高嘉瑜在政論節目上替陷入綠能爭議民進黨立委賴品妤護航，令人非常失望，身為民意代表...

被館長點名護航賴品妤 高嘉瑜：館長對我一向非常溫柔

「館長」陳之漢昨晚在直播表示，民進黨立委高嘉瑜在政論節目上替陷入綠能爭議民進黨立委賴品妤護航，令人非常失望，身為民意代表...

公務員「偷跑」用AI處理公務 網友揶「公務員新救星」

行政院擬推生成式AI參考指引，對公務使用作出規範。不過ChatGPT已普遍在人民生活中使用，部分公務員早就悄悄「偷跑」了...

AI寫公文將成真 政院拍板公部門使用生成式AI參考指引

近年來生成式AI快速發展，影響遍及全球產官學研各界。國科會今天在行政院會報告「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指...

影／先有健康才有快樂 侯友宜提醫療願景「五支箭」

國民黨總統參選人侯友宜上午舉辦醫療政策記者會，提出醫療政策「五支箭」，包含優先為護理人員加薪，擴大兒童疫苗補助基金，並降...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦