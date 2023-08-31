被館長點名護航賴品妤 高嘉瑜：館長對我一向非常溫柔

「館長」陳之漢昨晚在直播表示，民進黨立委高嘉瑜在政論節目上替陷入綠能爭議民進黨立委賴品妤護航，令人非常失望，身為民意代表的職責，應該是替民意說話，而不是替黨意說話。對此，高嘉瑜上午受訪表示，在她心中，館長對她一向是非常的溫柔啦。

她說，過去受傷的時候，館長也會給她一些自己的產品，那館長受傷的時候，她也去唱歌給館長聽，確實館長最近對於民進黨有很多的批評，有很多的監督，當然不可能館長說的每件事她都認同，那也不可能她做的每件事館長都會認同，每個人對於事情都有不同的看法跟態度。

至於賴品妤事件，高嘉瑜說，她的態度就是記者對於賴品妤連日來的窮追猛打，讓賴品妤在一個非常壓迫的情況之下跌倒，她覺得非常的心疼，館長如果不能接受，她覺得館長也有自己的想法。

不過對於居住正義、對於司法改革，高嘉瑜說，館長應該非常清楚，她在立法院，不管是質詢、要求實坪制，或者是針對高公設比要求改革，這些都是，所以立法委員裡面她最認真，館長也曾經認同過，甚至她在館長節目，曾經提到要降低汽車的進口關稅或貨物稅的議題，也都努力在推動，還有燃料稅隨油徵收，館長過去也都大力的稱讚、支持。