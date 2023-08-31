AI寫公文將成真 政院拍板公部門使用生成式AI參考指引

近年來生成式AI快速發展，影響遍及全球產官學研各界。國科會今天在行政院會報告「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」草案，各機關可視使用生成式AI的業務需求，參酌此指引另訂使用規範或內控管理措施。

ChatGPT去年發布後掀起全球熱潮，且功能多元，已被視為人工智慧之一項重大突破。國科會表示，參考歐盟定義，生成式AI模型是一種電腦程式，旨在創建類似於人類製作的新內容；其大量蒐集、學習與產出的資料，可能涉及智慧財產權、人權或業務機密的侵害；且其生成結果，因受限於所學習資料的品質與數量，可能有真偽難辨或創造不存在的資訊，須客觀且專業評估其產出資訊與風險。

為促成各機關在使用上有一致的認知與基本原則，國科會日前研擬指引，除參考各國政府的審慎因應作法、與AI技術、法制專家學者及12個相關部會協作外，並在公共政策網路參與平台徵詢民眾意見。經綜整參考各界意見後，提出相關指引草案。

指引包含總說明及10點規定，闡述生成式AI的定義、可能風險，以及使用生成式AI的態度及原則；使用生成式AI主要規定包括，須客觀且專業的判斷生成資訊、製作機密文書禁止使用、不得提供應保密及個資等資訊、封閉式地端環境使用須確認系統環境安全性、使用應適當揭露、各機關得另訂定規範或內控措施、採購事項得標者需注意本指引規定等。

國科會表示，生成式AI已應用於各行各業，並逐漸對民生社會產生舉足輕重的影響。因應AI發展日新月異，將持續觀察全球相關趨勢與作法，滾動調整指引，使規範保留彈性，促進風險管理與產業創新發展之間取得平衡。

行政院長陳建仁指示國科會依照程序簽核，函頒指引供各機關參考；後續請各部會視業務需要，訂定使用生成式AI的規範或內控管理措施，並請數位部帶頭建立相關規範及教育訓練機制，促進政府在運用AI來提升行政效率的同時，也能秉持負責任及可信賴的態度，並保有自主思維及創造力，使民眾對政府施政更加信任。