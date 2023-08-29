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防因病貧死 藍委提擴大健保支付 修法立癌症防治基金

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團今表示，主張調整擴大健保支出到佔GDP（國內生產總額）8％，且下會期將繼續提案修法，成立癌治防治基金，幫助病友。圖／國民黨團提供
國民黨立法院黨團今表示，主張調整擴大健保支出到佔GDP（國內生產總額）8％，且下會期將繼續提案修法，成立癌治防治基金，幫助病友。圖／國民黨團提供

癌症等病友困於高價自費藥單，更因保險一度傳出政府要「核查住院」。國民黨立委林為洲、李德維今表示，治療重大疾病的新技術、新藥沒納入健保，一方面總額限制，一方面審核健保項目要快兩年，應因應新需求、調整擴大健保支出到佔GDP（國內生產總額）8％，且下會期將繼續提案修法，成立癌治防治基金，幫助病友。

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會。國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，25年前韓國健保支出佔韓國GDP比例還比台灣低，現在已是8％，而台灣只有6％，日本更到11％，很多疾病如癌症，過去技術的風險高、耗時長，現在例如達文西微創手術，很快就能手術及痊癒，但健保支付增加微不足道，都沒法因應新藥新科技。

蔡明忠也說，健保目前乍看滿意，但新需求未調整，且其他醫療支付也遠遠不足，新冠疫情後醫院出現離職潮，之後等病床、候床時間會增加，人力不足成常態，且包括新生兒死亡率、孕婦死亡率、可避免死亡率、癌症五年存活率等指標台灣在世界都表現不佳，代表有許多須檢討地方。

林為洲指出，重大癌症疾病患者與罕病醫療費用非常高，如果是收入不高，更可能陷入因病而窮、因窮而死狀況，健保能給付的費用沒有隨民眾需求提高，藥費給付下降、好的藥沒在給付範圍。

林為洲說，例如民進黨立委余天曾說，大腸癌好的治療療程要300萬，這讓收入低的如何應對？因此除主張健保給付支出調整有需求項目、逐年拉高到佔GDP8％，上會期就有提案修法要成立癌症防治基金，這會期會繼續提出，會有門檻，幫助收入較低病友進行篩檢、治療、術後康復等。

林為洲也說，提案基金以政府預算撥補，或菸品健康福利捐支應，大家都說政府沒錢，但看看現在一年補助台電一千億元，這種因能源政策錯誤補助黑洞虧損，還有綠能、前瞻計畫的花錢方式，他認為應該會有錢來成立。

李德維則表示，新藥價格昂貴，健保相關核定要729天，許多人必須自己支付相關藥品費用，而家庭消費支出結構中，醫療支出越來越重，為避免因病而窮、因窮而死，主張健保相關經費逐年增加，也要加速建立癌症新藥相關基金。

健保 癌症 林為洲

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