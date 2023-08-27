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楊志良稱家暴多是因無法修理蔡總統 范雲要求立刻道歉

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楊志良稱家暴多是無法修理蔡總統 范雲要求他立刻道歉

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（右）下午出席活動，邀請前衛生署長楊志良（左）擔任智庫。記者陳正興／攝影
鴻海創辦人郭台銘（右）下午出席活動，邀請前衛生署長楊志良（左）擔任智庫。記者陳正興／攝影

前衛生署長楊志良今天說，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾沒辦法修理蔡英文總統，民進黨立委范雲批評，楊志良的發言嚴重傷害家暴受害者，更是踐踏台灣過去在家庭暴力防治的努力，請楊志良立刻向家暴受害人道歉。

楊志良今天出席主流民意大聯盟新竹造勢，加入鴻海集團創辦人郭台銘的智庫，他在致詞時提及，「為什麼會家暴？是因為心情鬱卒，沒有辦法去修理蔡英文，沒有辦法去修理陳建仁，因為他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。」

范雲晚間發表聲明表示，楊志良的發言嚴重傷害家暴受害者，對於家暴行為人行為的政治操弄，更是踐踏台灣過去數十年來，婦女團體在家庭暴力防治的倡議與努力。

范雲質疑，所謂的「主流民意大聯盟」，難道是「仇女消費家暴大聯盟」？家庭暴力不應該作為政治口水操作，請楊志良立刻跟家暴受害人道歉。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴 楊志良 蔡英文

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