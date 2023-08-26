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邱顯智控民眾黨雲林黨部涉放高利貸 吃到連骨頭也不剩

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
時代力量立委邱顯智。本報資料照片
時代力量立委邱顯智。本報資料照片

民眾黨雲林縣黨部近期染黑傳聞不斷，時代力量昨提出證據，指控民眾黨雲林黨部執行長王新堯的小弟仍持續從事暴力討債。時力立委邱顯智今天在臉書發文表示，王新堯的小弟設放高利貸跟暴力討債，年利率超過500%，吃到連骨頭都不剩

邱顯智指出，2015年3、4月間，走投無路的A急需用錢，跟王新堯的小弟楊男陸續借了8萬元，一個月要繳的利息將近4萬元，換算成年利率，超過500%；A繳不出利息，過沒幾個月，又累積了十幾萬的負債。A先是找上了他的朋友李男，借了帳戶，隨後帳戶被詐騙集團收走。A又找了他的朋友黃男，陸續借了20萬元，最後還不出來，被判詐欺罪。

邱顯智說，幾個月後，楊男約A在檳榔攤碰面。一到檳榔攤，楊男就把A押下來，要求A馬上打電話向友人借款。楊男派出小弟監視A去取款，確認A真的借到錢拿回來，才放了A。

邱顯智提到，不知道A後來怎麼了，只知道楊男手上的受害者，從A到Z可能都標記不完。名為債務處理，實則把人吃到連骨頭都不剩，這就是楊男放高利貸的日常。

邱顯智說，楊男是王新堯的小弟，經常替王新堯事務所的 債務協商委託打廣告。王新堯沒有律師執照，卻開法律事務所處理債務，債務協商委託也好，要說成財政紀律他也沒意見，大家都知道是怎麼一回事，都不會改變事情的本質。要繼續瞎說護航這些爛事之前，不妨再看一次A的故事。

邱顯智 債務

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