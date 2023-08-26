日本排福島核汙水 賴士葆轟：蔡政府看台灣人命不值錢

日本東京電力公司24日中午起，啟動福島第一核電站的核汙水排放工作，並宣稱核汙水經過處理、稀釋，達安全標準。國民黨立委賴士葆批，周邊國家對日本砲聲隆隆，只有蔡政府異常安靜委婉，把台灣人的命看得如此不值錢。

賴士葆說，用現在流行刀郎的歌詞來比喻日本的核汙水真的再恰當不過了，歌詞有一小段：「可是那從來煤蛋兒生來就黑，不管你怎樣洗呀那也是個髒東西」。日本官方不斷的洗白說核廢水經過稀釋和處理很安全，核廢水含64種放射性元素，不管怎麼稀釋處理，仍含有放射性同位素「氚」，這個髒東西還是存在。

賴士葆表示，行政院說洋流1到2年到達台灣海域，氚濃度再4年後達到最大值。日本的核廢水排放要達30年，即日起中國海關暫停就口日本水產品，港澳則強化日本10個縣市的水產品禁令。我國食藥署目前不打算改變日本食品邊境管制，卻又矛盾地說海洋擴散、廢水排放及食物鏈因素，底棲類可能會被氚廢水影響，所以加強抽驗13種水產品。由於日本透過海底管道將核廢水排到1公里的外海，現在各國的專家都呼籲不要吃深海，如黑鮪魚等大型魚類及貝蚌類底棲魚類，民眾只能自力救濟。