聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本排福島核汙水 賴士葆轟：蔡政府看台灣人命不值錢
日本東京電力公司24日中午起，啟動福島第一核電站的核汙水排放工作，並宣稱核汙水經過處理、稀釋，達安全標準。國民黨立委賴士葆批，周邊國家對日本砲聲隆隆，只有蔡政府異常安靜委婉，把台灣人的命看得如此不值錢。
賴士葆說，用現在流行刀郎的歌詞來比喻日本的核汙水真的再恰當不過了，歌詞有一小段：「可是那從來煤蛋兒生來就黑，不管你怎樣洗呀那也是個髒東西」。日本官方不斷的洗白說核廢水經過稀釋和處理很安全，核廢水含64種放射性元素，不管怎麼稀釋處理，仍含有放射性同位素「氚」，這個髒東西還是存在。
賴士葆表示，行政院說洋流1到2年到達台灣海域，氚濃度再4年後達到最大值。日本的核廢水排放要達30年，即日起中國海關暫停就口日本水產品，港澳則強化日本10個縣市的水產品禁令。我國食藥署目前不打算改變日本食品邊境管制，卻又矛盾地說海洋擴散、廢水排放及食物鏈因素，底棲類可能會被氚廢水影響，所以加強抽驗13種水產品。由於日本透過海底管道將核廢水排到1公里的外海，現在各國的專家都呼籲不要吃深海，如黑鮪魚等大型魚類及貝蚌類底棲魚類，民眾只能自力救濟。
賴士葆強調，自從蔡政府開放萊豬及核災食品進口，為了換取經貿利益連國人的健康都可以犧牲，這是很嗜血的政府，只要人民的選票不顧國人健康。日本人自私的以鄰為壑，把海洋當作自家後院，倒入核廢水破壞海洋生物鏈，周邊國家對日本砲聲隆隆，只有蔡政府異常安靜委婉，把台灣人的命看得如此不值錢。過去跟著民進黨高喊：「我是人我反核」的環保人士，反核不反核廢水，跟著蔡政府踐踏國人的健康更是讓人痛心疾首。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言