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黃國昌汐止透天厝被認定侵占國有地 附近居民證實：已開始拆除

中央社／ 新北25日電
時代力量前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
時代力量前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

前立委黃國昌位於新北市汐止區的透天厝，遭國有財產署認定侵占國有地，最遲需於9月7日前拆除違建；附近居民今天晚間證實，這2天確實看到黃國昌家的違建，已經開始拆除。

黃國昌位於新北市汐止區的透天厝，遭國有財產署認定侵占國有地，市府地政局今天晚間表示，21日前往會勘，確認占用的範圍；當時，黃國昌所委託的代理人轉述，黃國昌將願意雇工拆除占用國有地的違建。

地政局說，8月4日寄發限期改善函給黃國昌後，他回函陳述意見指出，先前國產署會勘時並未通知他，因此無法瞭解實際越界範圍，希望市府排定現場會勘，以瞭解須恢復原狀的範圍。

地政局說，原本8月16日就排定現場會勘，主要是要確認界址，當天因為下大雨而延至21日上午，會同代理人與國有財產署代表，由汐止地政事務所依資料指出相關界址點的位置，並由雙方確認後即離開；至於黃國昌何時拆除，拆除的程度如何不得而知。

附近居民今天晚間向中央社記者證實，這2天確實看到數名工人，在黃國昌家如火如荼地展開拆除作業。

地政局說，8月4日發文黃國昌及其他8名占用人，須30天內恢復合法使用，依照收文翌日起算，最後的期限為9月7日，逾期若不改善，將依違反區域計畫法與非都市土地使用管制規則，裁罰新台幣6萬元；屆期將前往現場確認，是否將占用的違建移除。

針對黃國昌啟動拆除工作，財政部國產署官員今天晚間受訪指出，若超過9月30日的騰空返還期限，才會進行拆屋還地訴訟相關程序。

至於黃國昌先前送件申請租地，國產署官員表示，由於這筆國有地位於飲用水水源水質保護區、或飲用水取水口一定距離內，且經相關目的事業主管機關認定，有保護需要、或有安全之虞，因此不予出租，案件已經註銷。

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