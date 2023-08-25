黃國昌涉占國有地自拆違建？環保局：離取水口一定距離不可有住家

三立新聞報導，時代力量前立委黃國昌住家違建涉及占用國有地，近日已自行在拆除。新北市環保局表示，依照「飲用水管理條例」第5條，黃的住家確實距離取水口一定距離內，不可有開發社區行為，但過去沒有接獲檢舉陳情，無法證實黃的住家有汙染行為，且是否要拆除，都要由國產署認定。

「飲用水管理條例」第5條規定指出，在飲用水水源水質保護區，或飲用水取水口一定距離內之地區，不得有汙染水源、水質行為。

環保局表示，依照規定，黃國昌的住家確實位於汐止康皓坑溪的取水口一定距離，依法要受到保護，不可有汙染水源的行為，但過去並未接獲檢舉陳情，也沒有被要求到該處稽查，無法證實黃的住家有汙染行為，黃的住家是否要拆除，還是要由主管機關國產署認定。