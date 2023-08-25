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賴品妤摔倒事件中天提告嗆抹黑 民進黨：中天是紅的抹不黑

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人張志豪表示，中天是紅的，抹不黑，也沒有抹黑。圖／聯合報系資料照
民進黨發言人張志豪表示，中天是紅的，抹不黑，也沒有抹黑。圖／聯合報系資料照

民進黨立委賴品妤摔倒事件，中天電視台對賴品妤、民進黨提出刑事及民事訴訟。民進黨發言人張志豪表示，中天是紅的，抹不黑，也沒有抹黑。

張志豪指出對提告表示尊重，但是非曲直影片已經證明，中天記者的強迫式採訪不被社會接受，也提醒不要變成法院認證的假新聞製造機。

賴品妤24日因為跌倒槓上中天記者，中天電視台今天大動作發表聲明要對賴品妤提告。

中天新聞以「賴品妤遭疑假摔不知悔改 還變本加厲抺黑 中天記者忍無可忍提告」為題，抗議「民進黨立委賴品妤遭廣大閱聽眾質疑假摔，還抹黑中天記者推她，自動二度改口跌倒原因，沒想到竟不知悔改，反而變本加厲，一再發表誹謗並損害中天記者及中天新聞名譽的言論，公然散布誣指中天記者移花接木、跟蹤騷擾、暴力行為、慣犯、及假記者真新聞製造業等等不實指控。」

中天表示，「中天記者林宸佑及中天新聞忍無可忍、不能再忍，將對賴品妤及民進黨提出刑事及民事訴訟，也籲請民進黨上下適可而止，不要把台灣人民當白痴。」

賴品妤 民進黨 中天新聞

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