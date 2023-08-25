蔡英文：上任至今台灣GDP增6兆 經濟成長率高於全球平均值

蔡英文總統今出席民進黨全國首場於嘉義縣立委選舉幹部誓師大會表示，2016年剛上任，台灣的GDP是17.5兆到今年已成長到23兆，平均經濟成長率是3.4%，高於全球平均數值，瑞士洛桑管理學院IMD世界競爭力年報，台灣體的競爭力，從2016年第14名到今年進步到第6名，強調數據是不會騙人，國際機構也不會作假。

蔡英文在嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、爭取連任海區立委蔡易餘、山區立委參選人陳冠廷、議長張明達、副議長陳怡岳及18鄉鎮市地方黨公職幹部等人陪同下，蔡英文出席綠營首場於創新學院的「嘉義縣立委選舉幹部誓師大會」造勢。

蔡英文表示，來的路上可見看板、公車車身，可看到「亞洲無人機研發中心」，還有「嘉義科學園區」的廣告，太保不但是台灣無人機重鎮，今年5月嘉義科學園區已動土，未來預計年產值超過380億元，將帶來5700人就業機會，更多的年輕人，可以留在嘉義好好發展。

蔡英文說，為何全世界受疫情影響，經濟普遍都變差，但台灣經濟卻很穩定，是因這些年加大對基礎建設的投資，以特別預算支應「前瞻基礎建設」加強投資力道，她剛上任台灣整體公共建設預算只有約3千億，今年超過5800億，明年將成長達5886億，其中844億就是前瞻基礎建設預算。

台灣基礎建設強化了，外商、台商就比以前更願意投資台灣，做的是投資未來，不是債留子孫，是開源節流、穩健財政、壯大國家，強調未來嘉義縣發展一定是最先進的農工大縣，因越晚開始的產業，級數越高越先進。

蔡英文也說，選賴清德做總統不是選一個完全新的人，是現在執政能繼續延續下去，整個團隊可繼續替台灣來做事，若肯定嘉義縣這幾年的發展，立委請支持蔡易餘和陳冠廷，讓他們在國會做賴清德的隊友，守護預算、推動政策。