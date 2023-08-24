不只追黨產 黨產會還斜槓教成語？

不當黨產處理委員會不只追國民黨產，還斜槓成語教學？不當黨產管理委員會臉書粉絲團發文，引用國史館檔案資料，裡面提及一個冷僻艱澀的成語，這個成語竟然連教育部國語辭典也查不到。

根據黨產會引用國史館檔案史料文物查詢系統005-010208-00018-002號資料，是國家建設委員會為總統宣示解除戒嚴及允許組黨政策後，列呈政治情勢演變中可能觸發之重大問題研究，並研議早擬具體對策。

這份1986年的文件檔案中提及，蔣經國總統宣示解除戒嚴及允許組黨之政策後，立即獲致國際間極高評價，許為推行民主政治之有效步驟，同時在國內隨選舉而日漸升高之緊張情勢，亦因之迅速化解…但客觀環境仍充滿潛在危機，包括共匪不斷運用統戰策略，以謀顛覆我政府；分離份子為本身利益，不惜勾結外人破壞國家形象；產業快速擴張，引發美歐各國對我施加貿易壓力等…「為兼顧國家安全與民主憲政，本黨中常會智珠在握，對六項重大政策當已早有成算…」。

黨產會貼出這份文件，還附上「黨產研究小錦囊」，指做研究時會看到一些奇妙的字，好像可以望文生義，但卻又不確定是什麼意思，其中四字詞語「智珠在握」，原來是用來形容「心中已有詳細計畫」。黨產會臉書小編補充說明，「智珠在握」這四個字，是冷僻的成語，不過意思倒也不難推測，就是有全盤規劃的意思。