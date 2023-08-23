林飛帆傳新職月薪11萬引議 他分析：恐影響綠年輕幕僚士氣
媒體人黃揚明昨指稱，民進黨前副秘書長林飛帆將接任由外交部捐助的「財團法人台灣民主基金會」專任副執行長一職，月薪上看11萬餘元。林飛帆透過臉書表示，還沒有接到民主基金會的詢問。台灣民主基金會也回應，「目前並未有正式約詢」，但社會議論紛紛。
台中市立委第七選區參選人林家興說，民主政治的傳統是用選舉戰功說話，林飛帆備受民進黨內期待栽培卻始終未能為黨出戰，反而屢升高位，對民進黨內培養的年輕幕僚來說不是正面示範，也影響士氣。
林家興是國民黨中央黨部發言人，到台中第七選區挑戰民進黨資深立委何欣純，選區人生地不熟，與青年助理走進大街小巷拜訪拉票。
林家興說，台灣社會特別是年輕世代對林飛帆的觀感已經不是當年反映民意的學生領袖，而是「黨意是從」、「九萬真香」的民進黨附庸，期待林飛帆要找回從事公共事務初心，到地方來感受民意替台灣基層民意發聲，而非「繼續墮落」與不公不義掏空台灣年輕人未來的政權站在一起。
林飛帆在臉書貼文表示，自己也知道，只要是在公共場域一天，無論是到台前參選，還是在幕後做幕僚，他都會面對各種指教、臆測、期待或鼓勵，至於媒體所述的人事案，民主基金會昨天已經有對外說明，實際上到目前為止，自己沒有接到民主基金會的詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言