林飛帆傳新職月薪11萬引議 他分析：恐影響綠年輕幕僚士氣

媒體人黃揚明昨指稱，民進黨前副秘書長林飛帆將接任由外交部捐助的「財團法人台灣民主基金會」專任副執行長一職，月薪上看11萬餘元。林飛帆透過臉書表示，還沒有接到民主基金會的詢問。台灣民主基金會也回應，「目前並未有正式約詢」，但社會議論紛紛。

台中市立委第七選區參選人林家興說，民主政治的傳統是用選舉戰功說話，林飛帆備受民進黨內期待栽培卻始終未能為黨出戰，反而屢升高位，對民進黨內培養的年輕幕僚來說不是正面示範，也影響士氣。

林家興是國民黨中央黨部發言人，到台中第七選區挑戰民進黨資深立委何欣純，選區人生地不熟，與青年助理走進大街小巷拜訪拉票。

林家興說，台灣社會特別是年輕世代對林飛帆的觀感已經不是當年反映民意的學生領袖，而是「黨意是從」、「九萬真香」的民進黨附庸，期待林飛帆要找回從事公共事務初心，到地方來感受民意替台灣基層民意發聲，而非「繼續墮落」與不公不義掏空台灣年輕人未來的政權站在一起。