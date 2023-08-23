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台灣基進：柯文哲有官方抖音帳號 個資早已被北京掌握

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣基進上午舉行「全面禁抖音，民主防衛更有力」記者會。圖／台灣基進提供
台灣基進上午舉行「全面禁抖音，民主防衛更有力」記者會。圖／台灣基進提供

台灣基進今天舉行記者會表示，中國短影音平台「抖音」及國際版TikTok不論在中國影響力擴張、資安層面都受到國際注目，政府不應該放任，呼籲政府正視抖音危害，同時以立法等方式禁止使用，而民眾黨總統參選人柯文哲有官方抖音帳號，個資恐怕早就已經被北京掌握。

台灣基進黨主席王興煥表示，抖音最大的問題在於，推播內容被中國決定，用戶資料被中國掌握，極權國家往往利用言論自由，遂行破壞民主之實，台灣與中國沒有太多語言隔閡，抖音在台灣就是中國統戰的平台，台灣不應該被錯誤的言論自由概念綁架。

王興煥說明，台灣尚未明確立法禁止使用抖音，政黨應該要有更高的道德與警覺，由政治的良知來決定與抖音的距離，台灣基進要求全體黨公職不可以使用抖音，儘管少了一些宣傳管道，但是絕不讓助長中國滲透，這是他們從政以來最基本的堅持。

王興煥指出，前總統馬英九與蔡英文總統執政期間，這是整個台灣社會對中國銳實力、中國統戰最沒有戒心的16年，希望明年總統大選之後，對於中國各類假言論自由之名的工具，新的執政團隊能夠有所警覺，明年讓台灣基進前進國會，全力推動立法禁止抖音。

文化大學新聞學系副教授陳慧蓉表示，台灣雖然有政府機關禁用TikTok，但是在學校沒有限制，相比歐盟、美日、紐澳及加拿大諸國，在學校也有不同程度的禁用與警示，台灣仍然做得不夠，雖然民主國家對於全面禁抖音仍有疑慮，但是美國、丹麥專家學者確實已經提出警示，TikTok本質上不是正常的社群平台。

台灣基進宜蘭縣立委參選人林意評質疑，在台灣的總統參選人當中，只有民眾黨主席柯文哲有官方的抖音帳號，在多個民主國家政府機構嚴禁抖音的現狀下，為何柯文哲還要使用中國滲透的大外宣工具，「柯文哲的個資早已被北京掌握，會在乎台灣年輕人的個資被北京掌握嗎？」

林意評指出，根據台灣政界TikTok總體發文量排名，前20名就有14位是國民黨的政治人物，顯示出他們的積極程度，如果國民黨總統參選人侯友宜和國民黨如此頻繁地在抖音上宣傳，是否已經成為破壞台灣民主的共犯。

抖音 台灣基進 柯文哲 2024選舉 2024總統選舉

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