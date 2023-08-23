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嗆孫中山未在台行醫 綠委推杜聰明誕辰訂台灣醫師節

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委邱泰源今與醫界人士、民間人士舉行記者會，呼籲將台灣首位醫學博士杜聰明醫師的生日8月25日，訂定為「台灣醫師節」。記者屈彥辰／攝影
民進黨立委邱泰源今與醫界人士、民間人士舉行記者會，呼籲將台灣首位醫學博士杜聰明醫師的生日8月25日，訂定為「台灣醫師節」。記者屈彥辰／攝影

民進黨立委邱泰源今與醫界人士、民間人士舉行記者會，呼籲將台灣首位醫學博士杜聰明醫師的生日8月25日，訂定為「台灣醫師節」。醫師暨民報創辦人陳永興表示，醫師節現以孫中山誕辰，但孫中山未在台灣行醫過，也非代表人物。

邱泰源說，他接收到很多醫師團體的提議，建議以8月25日杜聰明的生日，作為台灣醫師節，紀念這位在台灣醫療史上，有重要貢獻的先驅。讓年輕一輩有模範學習的對象，讓台灣的人民體會到台灣這麼多人、這麼多精英百年來，這麼熱愛這塊土地，台灣的人民、大家的力量會更加凝聚。

陳永興先是肯定杜聰明於台灣醫學貢獻，表示杜聰明在台灣醫界培養許多醫學人才，也對台灣民眾健康做出貢獻。目前醫師節是用孫中山的誕辰即11月12日，那天有很多醫學會活動，但孫中山的誕辰應該是國父紀念日，跟台灣醫師沒有什麼關係，孫中山沒有在台灣行醫過，也不是台灣醫界代表人物。制定台灣醫師節是一種尋根，也是最有意義的紀念日子。孫中山知道要制定台灣醫師節，一定是舉雙手贊成。

高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝說，國際醫師節是以1842年3月30日美國麻醉科醫師克勞復（Crawford Long），成功實施了世界上的第一例乙醚全身麻醉來訂定。 絕大多數國家，是以有貢獻的人來訂定醫師節，例如在天主教國家，常以新約聖經的聖路加（瞻禮）為訂定日子，因聖路加在新約聖經中是名醫師。印尼、馬來西亞、尼泊爾、加拿大等，是以醫師公會或醫學會成立的日子訂定醫師節，其他都是選用對醫學真正有貢獻的人，來當醫師節的日子。

陳順勝提到，全世界只有三個國家是用政治考量訂定醫師節，包括台灣、中國跟印度，中國是透過黨委會訂定，日子怎麼來的也沒人知道。中華民國則在1948年訂定醫師節，當時已開始行憲，就將其納入節日的法令。可惜的是孫中山不是因為行醫，也不是對醫學的貢獻，而是開創中華民國，假設是這個理由則較為牽強。

陳順勝表示，杜聰明自基礎醫學到臨床醫學，以及毒理、戒毒方面有所貢獻。他上過杜聰明的課，杜聰明教過漢醫學、中草藥評論，學貫東西，且對於鴉片成癮的戒毒方式及其研究至今仍被引用。

吳三連台灣史料基金會董事長吳樹民說，台灣沒什麼歷史感，他在辦228紀念活動，才發現很多人不知道有228事件發生。孫中山對中國的貢獻不用說，但對台灣的貢獻一點都沒有，推動杜聰明的生日作為台灣醫師節有必要。此外，嘉義市前市長涂醒哲亦出席記者會。

台灣史上首位醫學博士杜聰明照。圖／聯合報系資料照片
台灣史上首位醫學博士杜聰明照。圖／聯合報系資料照片

醫師 醫學 孫中山

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