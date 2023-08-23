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蔡總統金門主持823祭悼典禮 和侯友宜冷互動

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統（左）與新北市長侯友宜（右），上午在金門出席「八二三戰役勝利65周年」公祭暨追思活動。記者林澔一/攝影
蔡英文總統（左）與新北市長侯友宜（右），上午在金門出席「八二三戰役勝利65周年」公祭暨追思活動。記者林澔一/攝影

八二三戰役勝利65周年追思祭悼典禮今天在金門太武山公墓舉行。蔡英文總統和新北市長侯友宜都出席，人也在金門的鴻海創辦人郭台銘未受邀追思活動。蔡英文總統主持上香獻花儀式後，簡短地和侯友宜致意，兩人冷互動，並沒有太多談話。

公祭典禮首先在忠烈殿舉行。隨後，移到陣亡將士墓前舉行獻花儀式。侯友宜先抵達現場，並到遺族休息的帳棚區向遺族打招呼。隨後，蔡總統抵達陣亡將士墓前，並在主祭者位置，舉行祭拜、獻花及默哀活動，典禮莊嚴隆重。

活動結束後，蔡總統走到侯友宜旁，探過頭和後排的國民黨立委陳玉珍打招呼，陳玉珍事後轉述，蔡總統和她說「你現在比較好看」；反而是站較靠近蔡總統位置的侯友宜，兩人較無互動，蔡總統隨即到遺族帳棚休息區致意。

此外，蔡總統在遺族區致意時，胡璉將軍的孫女向蔡英文喊「中華民國萬歲」，蔡英文則回「加油」。另一位戰友超過百歲，坐在輪椅上，蔡英文對他說「你要健康、你要快樂，你的戰友們都在跟你打氣」。

八二三戰役勝利65周年上午在太武山公墓舉行紀念活動，蔡英文總統（中）、新北市長侯友宜（左一）出席追思祭悼典禮進行獻花儀式。記者林伯東／攝影
八二三戰役勝利65周年上午在太武山公墓舉行紀念活動，蔡英文總統（中）、新北市長侯友宜（左一）出席追思祭悼典禮進行獻花儀式。記者林伯東／攝影

蔡英文 侯友宜 金門 八二三台海戰役

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