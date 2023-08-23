聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠能收購價過高？ 政院：綠電只占台電6%燃料成本

聯合報／ 記者林縉明林銘翰劉宛琳鄭媁／台北報導
國民黨立法院黨團昨天舉行「台電跌倒 雲豹賺飽 揭發綠友友 綠電發大財」記者會，立法委員王鴻薇（左）表示民進黨非核家園發展綠電的結果，是設計一套讓民進黨政商關係可以延伸，讓這些綠友友可以賺到爆。記者葉信菉／攝影
國民黨立法院黨團昨天舉行「台電跌倒 雲豹賺飽 揭發綠友友 綠電發大財」記者會，立法委員王鴻薇（左）表示民進黨非核家園發展綠電的結果，是設計一套讓民進黨政商關係可以延伸，讓這些綠友友可以賺到爆。記者葉信菉／攝影

雲豹能源董事長賴勁麟請辭，在野黨質疑是為綠營選情止血。賴勁麟女兒、民進黨立委賴品妤昨天表示，不論辭或不辭，意圖抹黑的人都有話說，她尊重父親的決定，並支持蒐證提告，勇於接受檢驗，這是為了拒絕政治髒手扭曲綠能發展。

賴品妤說，有心人士利用不實言論潑髒水，想忽略年輕民代政績，如果真的有她任何不法、不正當行為，請拿出具體證據告發，她絕對支持每個人用最高標準檢視此事。

針對被質疑與雲豹能源有綠金網絡，民進黨立委賴瑞隆表示，發展綠能是全球趨勢，更是台灣能源轉型政策，有任何弊端都應嚴查嚴辦，政治獻金也有各項規定，特定政治人物為政治目的潑髒水抹黑，將委由律師依法提告以正視聽。

另外，國民黨、民眾黨近期猛攻執政黨能源政策，批評綠電價格太高，導致台電虧損四千億元。民進黨立委洪申翰說，二○二一年前台電每年平均盈餘二、三百億元，二○二二年爆發烏俄戰爭後產生虧損，在野黨惡意扭曲成收購綠能價格過高導致非常惡劣、荒謬。行政院發言人林子倫也說，外界誤解能源轉型、綠電造成台電虧損，但綠電只占百分之六燃料成本。

洪申翰還說，綠電價格是依循再生能源發展條例，該條例是前總統馬英九執政時訂定，難道是馬英九圖利民進黨嗎？

馬英九基金會執行長蕭旭岑感嘆，民進黨什麼都推給「馬維拉」，請問現在是馬英九還在當總統嗎？

民進黨 綠電 賴勁麟 賴品妤 政治獻金 電價 雲豹

延伸閱讀

賴勁麟退出雲豹餘波盪漾 台南藍營質疑新潮流介入光電掏空台電

【重磅快評】賴勁麟算好投報率 新潮流不讓他白白犧牲

綠能小公主係金耶 綠營反咬藍營#MeToo

擅長影分身之術？賴勁麟為19家公司董座 徐巧芯揭背後「實際功能」

相關新聞

蔡總統9月下旬擬率團出訪史瓦帝尼 鞏固我非洲唯一友邦

蔡英文總統4月初出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯。據悉，蔡總統9月下旬將再度前往我國非洲唯一友邦史瓦帝尼，總統府祕書長林佳龍等人...

賴勁麟辭雲豹董座 藍委：非核圖利「綠友友」 台電虧爆

雲豹能源前董事長賴勁麟請辭，國民黨昨舉行記者會質疑副總統賴清德嫡系子弟兵與雲豹能源關係千絲萬縷；國民黨立院黨團也指出，雲...

直指88招待所調查報告說謊 黃國昌嗆：到底誰要出來負責？

前立委黃國昌今天晚間在臉書上直指，88黑金招待所行政調查報告公然說謊，並質問法務部、內政部，「針對高檢署、新北檢及警政署...

綠能收購價過高？ 政院：綠電只占台電6%燃料成本

雲豹能源董事長賴勁麟請辭，在野黨質疑是為綠營選情止血。賴勁麟女兒、民進黨立委賴品妤昨天表示，不論辭或不辭，意圖抹黑的人都...

我非洲唯一友邦 蔡總統9月下旬再訪史瓦帝尼

蔡英文總統四月初出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯。據悉，蔡總統九月下旬將再度前往我國非洲唯一友邦史瓦帝尼，總統府秘書長林佳龍等人...

徐耀昌退出國民黨 侯表遺憾

苗栗縣前縣長徐耀昌日前站台挺鴻海創辦人郭台銘，喊出「下架國民黨」，國民黨中央考紀會發文要求徐陳述意見。徐昨凌晨貼出千字文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦