綠能收購價過高？ 政院：綠電只占台電6%燃料成本

雲豹能源董事長賴勁麟請辭，在野黨質疑是為綠營選情止血。賴勁麟女兒、民進黨立委賴品妤昨天表示，不論辭或不辭，意圖抹黑的人都有話說，她尊重父親的決定，並支持蒐證提告，勇於接受檢驗，這是為了拒絕政治髒手扭曲綠能發展。

賴品妤說，有心人士利用不實言論潑髒水，想忽略年輕民代政績，如果真的有她任何不法、不正當行為，請拿出具體證據告發，她絕對支持每個人用最高標準檢視此事。

針對被質疑與雲豹能源有綠金網絡，民進黨立委賴瑞隆表示，發展綠能是全球趨勢，更是台灣能源轉型政策，有任何弊端都應嚴查嚴辦，政治獻金也有各項規定，特定政治人物為政治目的潑髒水抹黑，將委由律師依法提告以正視聽。

另外，國民黨、民眾黨近期猛攻執政黨能源政策，批評綠電價格太高，導致台電虧損四千億元。民進黨立委洪申翰說，二○二一年前台電每年平均盈餘二、三百億元，二○二二年爆發烏俄戰爭後產生虧損，在野黨惡意扭曲成收購綠能價格過高導致非常惡劣、荒謬。行政院發言人林子倫也說，外界誤解能源轉型、綠電造成台電虧損，但綠電只占百分之六燃料成本。

洪申翰還說，綠電價格是依循再生能源發展條例，該條例是前總統馬英九執政時訂定，難道是馬英九圖利民進黨嗎？

馬英九基金會執行長蕭旭岑感嘆，民進黨什麼都推給「馬維拉」，請問現在是馬英九還在當總統嗎？