瑞典國會議員協會訪問團 蔡總統明天接見

總統府發言人林聿禪今天表示，瑞典國會議員協會訪問團來台訪問，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天下午，於總統府內接見訪問團，就雙方共同關注之議題交換意見。

林聿禪說明，訪團此行由「台瑞國會議員協會」副主席馬提亞（Mathias Tegnér）率領，成員尚包括議員傅賽酋（Joar Forssell）、議員胡柏立（Johan Hultberg）、議員艾麗森（Åsa Eriksson）、議員林伊娃（Eva Lindh）、以及議員歐森帆（Stefan Olsson）等，共6位跨黨派國會議員，這也是今年第二個瑞典國會正式訪問團，展現台灣與瑞典友誼日益緊密。

林聿禪表示，台灣與瑞典是共享民主、自由及法治等普世價值的民主夥伴，瑞典政府及國會也多次透過實際行動為我國發聲，期盼透過此行，進一步促進台灣與瑞典在各領域的合作交流，並攜手為強化全球民主韌性發展共同努力。