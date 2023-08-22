快訊

被指性騷吃案退選立委！傳林飛帆接下1職位 月薪9萬變11萬

星展併花旗為何引客訴？金管會揭原因：第一天湧入9萬通電話

曾文水庫儲水七成 為何台南水情仍「亮燈」？南水局揭原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月薪9萬變11萬？傳林飛帆任台灣民主基金會副執行長

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨前副秘書長林飛帆。圖/聯合報系資料照
民進黨前副秘書長林飛帆。圖/聯合報系資料照

民進黨前副秘書長林飛帆6月13日宣布退選北市中山、北松山立委後，形同在政壇半隱退狀態。資深媒體人黃揚明今天在臉書曝，林飛帆任黨副秘時月薪9萬多元，現在傳他將出任民主基金會副執行長，根據該單位公開資訊，月薪可能有11萬多元。

黃揚明表示，外交部2003年捐助3千萬元設立基金成立台灣民主基金會，根據該基金會章程第4條規範，基金會財源為「本會主管機關為設立本會之目的與永續發展，原則上每年循預算程序編列新台幣1億5千萬元」，不過2023年度外交部實際捐助金額為1.8億餘元。

黃揚明指出，台灣民主基金會現任董事長為立法院長游錫堃，當然董事是外交部長吳釗燮、總統府祕書長林佳龍；董事會中有10位董事，是不分區政黨票達5％門檻的政黨依立院席次比例推薦，而林飛帆目前已是該基金會民進黨推薦董事。

黃揚明表示，台灣民主基金會現任執行長黃玉霖是2020年10月到職的，被視為林佳龍人馬；現任3位副執行長為陳婉宜、顏建發、廖達琪。專任副執行長中，陳婉宜資歷最深，被視為蔡英文人馬，2016年政黨輪替後加入該基金會，2017年起專任至今。

黃揚明指出，根據台灣民主基金會今年度預算書，專任副執行長員額1人，全年薪資編列137萬元，平均11萬餘元；獎金22.2萬元（約2個月薪資），另有退撫、保險21.1萬元，總計國庫支出180.3萬元。

黃揚明爆料，來自綠營內部訊息指出，35歲的林飛帆是高層屬意接任台灣民主基金會副執行長的人選，該基金會長期支持國際民主、人權運動，林飛帆也有高度意願。

黃揚明表示，去年裴洛西訪台後，中共將曾贊助台灣民主基金會的企業列入黑名單，當時林飛帆就曾以董事身份抨擊中國無權懲戒、干涉民主基金會運作，民主基金會不會屈服，呼籲各界聲援。

黃揚明指出，林飛帆目前是民進黨智庫「新境界基金會」董事、青平台基金會董事，若確定接任台灣民主基金會專任副執行長，將成為該基金會最年輕的專任副執行長。

黃揚明表示，台灣民主基金會每年都編列一筆政黨補助費用，提供各政黨申請從事民主人權相關活動，今年度總額度為3千萬元，依照政黨立院席次比例撥給。對台灣政黨票超過5%、取得不分區立委席次的主要政黨而言，是很重要的資源。

黃揚明出示內政部政黨資訊網的各政黨財報資料指出，111年國民黨收支決算表中記載，來自民主基金會補助收入為1164萬餘元，民眾黨為97.9萬餘元；而民進黨、時力並未明確寫出「民主基金會補助款」，但「其他補助」的項目中，民進黨為1707萬餘元、時力為36.8萬餘元，應該絕大部分都是民主基金會的補助款。

黃揚明出示內政部政黨資訊網的各政黨財報資料指出，111年國民黨收支決算表中記載，來自民主基金會補助收入為1164萬餘元，民眾黨為97.9萬餘元；而民進黨、時力並未明確寫出「民主基金會補助款」，但「其他補助」的項目中，民進黨為1707萬餘元、時力為36.8萬餘元，應該絕大部分都是民主基金會的補助款。圖/取自黃揚明臉書
黃揚明出示內政部政黨資訊網的各政黨財報資料指出，111年國民黨收支決算表中記載，來自民主基金會補助收入為1164萬餘元，民眾黨為97.9萬餘元；而民進黨、時力並未明確寫出「民主基金會補助款」，但「其他補助」的項目中，民進黨為1707萬餘元、時力為36.8萬餘元，應該絕大部分都是民主基金會的補助款。圖/取自黃揚明臉書
資深媒體人黃揚明今天在臉書曝，林飛帆任黨副秘時月薪9萬多元，現在傳他將出任民主基金會副執行長，根據該單位公開資訊，月薪可能有11萬多元。 圖/取自黃揚明臉書
資深媒體人黃揚明今天在臉書曝，林飛帆任黨副秘時月薪9萬多元，現在傳他將出任民主基金會副執行長，根據該單位公開資訊，月薪可能有11萬多元。 圖/取自黃揚明臉書

黃揚明 林飛帆 民進黨 蔡英文

延伸閱讀

林飛帆稱發文會被網軍攻擊 徐巧芯：懦弱還想裝勇敢

性騷案波及競選夭折 林飛帆下一步在2024大選？

性騷擾吃案風波 林飛帆決退選顧大局

林飛帆退出立委選舉 民進黨北市黨部點名「他」可參選

相關新聞

月薪9萬變11萬？傳林飛帆任台灣民主基金會副執行長

民進黨前副秘書長林飛帆6月13日宣布退選北市中山、北松山立委後，形同在政壇半隱退狀態。資深媒體人黃揚明今天在臉書曝，林飛...

【重磅快評】賴勁麟算好投報率 新潮流不讓他白白犧牲

在內外交迫的壓力下，民進黨新潮流前立委賴勁麟昨天辭去雲豹能源董事長及所有子公司的職務，一般解讀，賴勁麟請辭是為2024大...

綠咬杜紫軍也介入綠能 黃士修批：挺侯派竟落井下石

近來政壇掀起綠能風暴，藍營民代批民進黨把雲豹綠能集團當另類黨產，綠營反咬侯友宜國政召集人杜紫軍曾任森崴能源董事。核能流言...

擅長影分身之術？賴勁麟為19家公司董座 徐巧芯揭背後「實際功能」

賴勁麟、李退之2人先後辭雲豹能源董事。國民黨議員徐巧芯持續追打，她今天表示，賴勁麟請辭只是「被」斷尾求生，19個董座的帳...

AIT：張子霖接任美國在台協會高雄分處處長

美國在台協會（AIT）今在臉書上宣布，由張子霖（Neil H. Gibson）接任美國在台協會高雄分處處長。

總統大選檢警調首長座談 陳建仁：阻絕境外勢力假消息

因應明年總統大選，檢警調廉移首長今在警政署座談選舉查察，行政院長陳建仁指示阻絕境外勢力及資金、杜絕假消息、查察賄選及斷絕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦