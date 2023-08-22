謝佩芬：王鴻薇雙標 收綠能公司50萬政治獻金又打綠能

民進黨立委參選人謝佩芬今天出示監察院政治獻金平台資訊指出，國民黨立委王鴻薇曾在2018年，收受台泥彰和綠能公司50萬元的政治獻金，如今竟連日攻擊、抹黑綠能，這不是雙標，什麼才是雙標？民進黨發言人張志豪表示，綠能產業都有清楚的法律限制和規定，國民黨、民眾黨一再為了政黨私利汙名化綠能，目的是擁護核能，令人遺憾。

張志豪表示，國民黨為了擁核，配合侯友宜提出全面重啟核電主張，黨籍立委參選人近期可說是無差別攻擊綠能發展，但在野黨及參選人應理性論辯，提出更多的能源願景和政策，政治攻防不應傷害綠能發展。此外，民眾黨總統參選人柯文哲日前也在臉書發文批評政府能源政策失敗，讓「綠能蟑螂」勾結把持龐大利益，根本是自相矛盾的「罵綠電、抱綠電」。

張志豪說，民眾黨和國民黨就是一個樣，「一邊罵綠電、一邊抱綠電」，民眾黨及黨籍議員候選人都曾接受能源公司的政治獻金。至於國民黨更是嚴重的雙重標準，一邊罵綠能，又一邊投身綠能產業，「抹黑綠能是貪贓，獨董位子搶著當」。