國民黨指跟雲豹能源有綠金網絡 賴瑞隆駁斥將依法提告

賴勁麟昨天宣布請辭雲豹能源董事長，國民黨發言人凌濤今指控，民進黨立委賴瑞隆與雲豹能源有綠金網絡。對此，賴瑞隆表示，政治獻金有各項法律規定，各政黨也都公開依法申報，特定政治人物為政治目的潑髒水抹黑，自己將委由律師依法提告。

國民黨發言人凌濤、李明璇今天舉行記者會質疑，賴清德嫡系與雲豹能源關係千絲萬縷，不僅夫妻檔子弟兵李退之、郭貞慧遭貼「光電夫妻」標籤，新系立委賴瑞隆與雲豹的綠金網絡，更是剪不斷的「綠金結構」。

賴瑞隆透過新聞稿回應，發展綠能是全球趨勢，更是台灣能源轉型政策，如果有任何弊端都該嚴查嚴辦，政治獻金有各項法治國家規定，各政黨也都公開依法申報，特定政治人物為政治目的潑髒水抹黑，台灣社會不會認同，因此他將委由律師依法提告，以正視聽。

賴瑞隆說明，財團法人高雄市新世代教育基金會成立於2021年，依法設立從事孩子教育公益，基金會由他本人捐助，民間人士共同支持設立，2年來舉辦弱勢學生獎助學金、3次暑期課輔營，希望讓孩子返校學習，多次寒冬送暖給弱勢家庭，還有捐血公益活動。