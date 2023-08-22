快訊

孫可芳七夕閃嫁劉冠廷！曬「大鑽戒」甜喊：被抓到了

10歲跳級高中！南韓神童淪同學口中的「笨蛋宅男」 校園黑幕如何毀掉他的求學路

銀行行員又涉勾結詐騙集團！ 桃檢搜索新北3分行帶走6人1聲押

國民黨指跟雲豹能源有綠金網絡 賴瑞隆駁斥將依法提告

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨今天舉行「『綠能』斷尾求生，賴勁麟與賴清德共推修法露馬腳？」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨今天舉行「『綠能』斷尾求生，賴勁麟與賴清德共推修法露馬腳？」記者會。記者劉宛琳／攝影

賴勁麟昨天宣布請辭雲豹能源董事長，國民黨發言人凌濤今指控，民進黨立委賴瑞隆與雲豹能源有綠金網絡。對此，賴瑞隆表示，政治獻金有各項法律規定，各政黨也都公開依法申報，特定政治人物為政治目的潑髒水抹黑，自己將委由律師依法提告。

國民黨發言人凌濤、李明璇今天舉行記者會質疑，賴清德嫡系與雲豹能源關係千絲萬縷，不僅夫妻檔子弟兵李退之、郭貞慧遭貼「光電夫妻」標籤，新系立委賴瑞隆與雲豹的綠金網絡，更是剪不斷的「綠金結構」。

賴瑞隆透過新聞稿回應，發展綠能是全球趨勢，更是台灣能源轉型政策，如果有任何弊端都該嚴查嚴辦，政治獻金有各項法治國家規定，各政黨也都公開依法申報，特定政治人物為政治目的潑髒水抹黑，台灣社會不會認同，因此他將委由律師依法提告，以正視聽。

賴瑞隆說明，財團法人高雄市新世代教育基金會成立於2021年，依法設立從事孩子教育公益，基金會由他本人捐助，民間人士共同支持設立，2年來舉辦弱勢學生獎助學金、3次暑期課輔營，希望讓孩子返校學習，多次寒冬送暖給弱勢家庭，還有捐血公益活動。

賴瑞隆 凌濤 政治獻金

延伸閱讀

國民黨揭賴清德嫡系與雲豹關係千絲萬縷 非斷尾能求生

賴勁麟辭雲豹董座被疑救選情 賴品妤駁：拒絕政治髒手

雲豹董座賴勁麟辭職

賴勁麟請辭雲豹止血！綠營人士認了對選情有傷害 揭賴團隊策略喊不意外

相關新聞

國民黨指跟雲豹能源有綠金網絡 賴瑞隆駁斥將依法提告

賴勁麟昨天宣布請辭雲豹能源董事長，國民黨發言人凌濤今指控，民進黨立委賴瑞隆與雲豹能源有綠金網絡。對此，賴瑞隆表示，政治獻...

談侯友宜民調數字持續上升 朱立倫：不敢自滿 持續努力

台灣民意基金會昨天公布最新民調，但國民黨主席朱立倫質疑抽樣有問題，基金會董事黨游盈隆在臉書回應，建議公開藍營內參民調解惑...

環境部揭牌運作 將加速推動碳定價

環境部部長布達典禮。由行政院長陳建仁頒授任命令並交予印信給環境部部長薛富盛，隨後由蔡英文總統、行政院長陳建仁與環境部部長...

藍白質疑綠電價格高 綠黨團打臉：馬政府訂的價格

國民黨、民眾黨近期猛攻執政黨能源政策，批評綠電價格太高，導致台電虧損4000億元。民進黨立法院黨團今天反擊，強調綠電價格...

雲豹毛利率21％ 藍批：非核家園「綠友友」賺爆台電虧爆

雲豹能源前董事長賴勁麟日前請辭。國民黨立委吳怡玎今表示，雲豹能源近兩年財報毛利率達21％，比多數一般行業甚至電子業還高，...

ECFA擬中止？外交部批中國大陸將兩岸經貿武器化

中國大陸商務部新聞發言人日前公布對台貿易壁壘調查進度，未來將根據相關規定中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠。對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦