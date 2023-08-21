瓜地馬拉大選結果出爐 蔡總統祝賀阿雷巴洛當選總統
我國友邦瓜地馬拉共和國於今年8月20日舉行總統、副總統選舉第二輪投票，由「種子運動黨」（Movimiento Semilla）總統候選人阿雷瓦洛（César Bernardo Arévalo de León）勝選。總統府發言人林聿禪今天表示，蔡英文總統代表我國政府與人民，誠摯祝賀阿雷巴洛贏得瓜地馬拉總統大選，期盼未來瓜地馬拉政府在阿雷巴洛當選人領導之下，國家繁榮昌盛、各項施政順利，兩國邦誼交流、合作能夠持續深化。
林聿禪表示，瓜國最高選舉法院已完成計票，阿雷巴洛及副總統候選人艾蕾拉 （Karin Larissa Herrera Aguilar）以超過58%之得票率贏得大選，阿雷巴洛總統當選人也已召開記者會發表勝選感言。
林聿禪表示，總統府誠摯祝賀友邦順利完成民主總統大選，我國駐瓜地馬拉大使曹立傑也於第一時間代表蔡總統、副總統賴清德及我國政府和人民，向總統及副總統當選人傳達祝賀之意。
林聿禪表示，阿雷巴洛總統當選人於1994年擔任瓜地馬拉外交部次長任內即曾應邀訪台，對於台瓜兩國友好邦誼具深刻認識，此次大選期間也在公私場合多次表達勝選後將續與我維持良好邦誼之立場。台瓜兩國關係緊密友好，瓜地馬拉是台灣在拉丁美洲及加勒比海區域的堅實盟邦，長期以來在國際場域為臺灣仗義執言，堅定支持台灣的國際參與，我國政府基於民主、自由等共享價值及兩國傳統友好情誼，將與瓜國新政府在既有之良好基礎上攜手合作，深化各項交流與合作，增進雙方人民福祉。
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