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雲豹風波向南延燒 藍營點名高雄綠營多人也收政治獻金

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
曹桓榮指控雲豹能源旗下子公司政治獻金集中捐給新潮流系成員。圖／曹桓榮提供
曹桓榮指控雲豹能源旗下子公司政治獻金集中捐給新潮流系成員。圖／曹桓榮提供

民進黨立委賴品妤抨擊國民黨總統參選人侯友宜的核能政策，反遭質疑其父親賴勁麟掛名雲豹能源等多家綠能公司董事長，並捐政治獻金給民進黨人士，藍營今再加碼爆料，指雲豹能源旗下子公司政治獻金集中捐給新潮流系成員，包括現任高市觀光局長高閔琳與高市議員李柏毅，對此，李柏毅說，自己的政治獻金來源皆依法收受、申報，呼籲藍營勿以烏賊戰術抹黑誠實申報的人。

獲國民黨提名參選年底高市立委選舉的曹桓榮今（21日）表示，據他查閱監察院資料，雲豹集團在高雄布局深，近二次選舉透過旗下子公司京承能源、辰宇能源給民進黨籍議員政治獻金。

曹桓榮指，京承能源的政治獻金只給李柏毅、高閔琳等花媽六小福成員，辰宇能源給海派及其他新潮流議員，唯一重複的是要選立委李柏毅，雲豹兩家子公司都有拿政治獻金給他，未來立委要監督能源政策，李柏毅是否該釐清和雲豹的關係？

對此，李柏毅表示，自己的政治獻金來源皆依法收受、申報，團隊皆有查詢捐贈公司財務狀況，確保前一年度盈餘，才會依法開例政治獻金收據。同時，團隊也針對捐贈者過去有無爭議事件做過查詢，一切公開透明、光明磊落。

李柏毅說，他要呼籲國民黨參選新人，不要為了政治聲量惡意扭曲事實，把他參選兩屆選舉收贈的兩次政治獻金，抹黑成一次收了兩份政治獻金，不要以烏賊戰術，試圖抹黑誠實申報的人。

記者以LINE詢問高閔琳回應，但至出稿前，她尚未讀取訊息，未能得知其回應。

高市議員李柏毅投入年底左楠區立委選舉，左為立委劉世芳。圖／本報資料照片
高市議員李柏毅投入年底左楠區立委選舉，左為立委劉世芳。圖／本報資料照片
曹桓榮指控雲豹能源旗下子公司政治獻金集中捐給新潮流系成員。圖／曹桓榮提供
曹桓榮指控雲豹能源旗下子公司政治獻金集中捐給新潮流系成員。圖／曹桓榮提供

政治獻金 李柏毅 立委選舉

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