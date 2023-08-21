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相對親中派當選友邦瓜地馬拉總統 外交部：已經致賀

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我國友邦瓜地馬拉20日舉行第2輪總統決選，反貪鬥士阿雷巴洛爆冷勝選，以58％得票率擊敗對手前第一夫人托瑞斯。路透
我國友邦瓜地馬拉20日舉行第2輪總統決選，反貪鬥士阿雷巴洛爆冷勝選，以58％得票率擊敗對手前第一夫人托瑞斯。路透

我國友邦瓜地馬拉20日舉行第二輪總統決選，被認為是相對親中，主張維持與台灣邦交的前提下，尋求與中國大陸發展關係的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）擺脫第一輪選舉屈居第二的結果勝選，外交部表示已透過大使館致賀。

外交部指出，瓜地馬拉共和國於8月20日舉行總統、副總統選舉第二輪投票，最高選舉法院於同日完成計票作業，由「種子運動黨」（Movimiento Semilla）總統候選人阿雷巴洛（César Bernardo Arévalo de León）以逾百分之58的得票率勝選，阿雷巴洛總統當選人已於20日晚間召開記者會發表勝選感言。

外交部表示，瓜地馬拉順利完成本次選舉，再次展現瓜國政治民主成就及人民民主素養，我國政府向瓜國政府及人民、阿雷巴洛總統當選人及艾蕾拉副總統當選人表達誠摯賀忱，並已透過駐瓜國大使館致賀。

外交部說，阿雷巴洛總統當選人於1994年擔任瓜地馬拉外交部次長任內曾應邀訪台，對於台瓜兩國友好邦誼具深刻認識，此次大選期間也在公私場合多次表達支持與我國維持邦誼的立場。台灣與瓜地馬拉邦誼篤睦，我國政府基於民主、自由等共享價值及兩國傳統友好情誼，將與瓜國新政府在既有的良好基礎上攜手合作，深化各項交流與合作，增進雙方人民福祉。

瓜地馬拉 外交部

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