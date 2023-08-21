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影／監院調查國人赴柬詐騙案 通過糾正外交部與雄檢

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
監察院調查「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困」案，通過監委葉大華（圖）、紀惠容所提糾正案及調查報告。記者邱德祥／攝影
監察院調查「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困」案，通過監委葉大華（圖）、紀惠容所提糾正案及調查報告。記者邱德祥／攝影

針對近年國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困，監察院調查「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困」案，通過監委葉大華、紀惠容所提糾正案及調查報告。監委報告指出，外交部未積極掌握柬埔寨人口販運情勢並意識到國人求助案件嚴重性，且海外救助金動支困難致使用率偏低，延宕救援工作時程。高雄地檢署於發布破案新聞影片時，未詳加查證影片之真實性及落實去識別化，除違反偵查不公開規定，更導致被害人因影片曝光加重囚禁與虐待，事後也未提供該被害人補償措施及檢討究責，監察院通過糾正外交部、高雄地檢署，並敘獎警政署有功人員，另促請行政院就建立專責單位及提升外館犯罪偵查人力、強化公私部門救援網絡合作督導所屬檢討改進。

紀惠容也語重心長的表示，台灣整個就業市場薪資貧窮，高薪對孩子們是很引誘的，希望國家能看到這些。而有些受害者又是行為人，這些孩子過去（柬埔寨）以為就是要去賺錢，可是沒想到他從事的是詐騙，所以又變成行為人，這些孩子很須要被鑑定。紀惠容表示，很同情這些孩子，過去之後成為詐騙者或是被抓交替，這些孩子也是被迫的，這在人口販運的定義上，某些程度他還是受害者，回來還要面對檢方司法的追訴，希望檢方能多看到他們的弱勢處境。

監察院調查「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困」案，通過監委葉大華、紀惠容（圖）所提糾正案及調查報告。記者邱德祥／攝影
監察院調查「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困」案，通過監委葉大華、紀惠容（圖）所提糾正案及調查報告。記者邱德祥／攝影
監察院調查「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困」案，通過監委葉大華（左）、紀惠容（右）所提糾正案及調查報告。記者邱德祥／攝影
監察院調查「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困」案，通過監委葉大華（左）、紀惠容（右）所提糾正案及調查報告。記者邱德祥／攝影

柬埔寨 影片

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