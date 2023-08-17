陳琬惠指替im.B主嫌喬事 陳歐珀反嗆自甘淪為政治打手

台灣民眾黨立委陳琬惠今天指控，民進黨立委陳歐珀曾經幫忙im.B詐騙案主嫌曾耀鋒喬事，根本是典型的官商勾結。陳歐珀回應，他是接獲民間公司陳情，基於立委職責擔任溝通橋樑，陳琬惠同樣身為立委，自甘淪為政治打手，令人萬分遺憾。

陳歐珀發布聲明稿，他的辦公室在2021年10月舉行協調會，討論川晟公司「宜蘭停七停車場」租金減免與免繳滯納金，這是因為接獲川晟公司陳情，疫情導致停車場收入銳減，希望台鐵局在2021年6月宣布的緩繳租金、免繳滯納金等紓困方案，能夠適用於該公司的停車場經營。

陳歐珀強調，當時不只是台鐵局，各部會都有針對國有不動產租金減免、緩收的紓困措施，自己的辦公室基於立委職責，擔任民間與中央部會的溝通橋樑舉行協調會，希望減少疫情對民眾的衝擊。

陳歐珀表示，陳琬惠同樣身為立委，為了選舉不斷烏龍爆料，自甘淪為政治打手，把一個普通的選民服務案件，惡意抹黑為官商勾結，不僅有失立委專業，更是令人萬分遺憾。