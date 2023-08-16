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威權時代對海外歸國學人安全查核 監院糾正行政院

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
威權時代對海外歸國學人安全查核，監院糾正行政院。圖／本報資料照片
威權時代對海外歸國學人安全查核，監院糾正行政院。圖／本報資料照片

監察委員范巽綠今天表示，威權統治時期政府對於海外歸國學人返國服務進行安全查核，濫權違法監控而不介聘，箝制人民思想及言論自由，執行上並有政黨之介入，或基於政黨之考量，有黨政不分之情形，違反自由民主憲政秩序，侵犯人民受憲法保障之權利，顯有未當，監察院糾正行政院

范巽綠指出，法務部調查局曾以「維民專案」進行偵防調查，製作不實調查報告，影響被侵害人聲譽及求職。除函請相關機關說明外，並直接向國發會檔案局調取相關政治檔案資料，並透過諮詢及訪談12位相關留美及留歐學人，完成調查成果，並於8月9日在司法及獄政委員，通過糾正行政院，並函請行政院及國家安全局檢討改進見復。

范巽綠表示，經調查發現，威權統治時期海外學人返國求職，不論透過青輔會推介或是自行尋找工作，都須歷經由情治單位主導之安全查核，並由各機關團體的人事查核單位配合執行，依調查局所查復「維民專案」不予介聘名單，多達136名。

范巽綠說，這些被監控而不介聘的名單，許多僅僅只是因有參加同鄉會認識一些人就被決定不予介聘。監控資料也都是片面說詞，用語抽象，理由牽強，是否真實難以認定，且當時這些監控措施，箝制人民思想及言論自由。

范巽綠表示，行政院既已於去年4月25日成立人權及轉型正義處，辦理轉型正義相關業務，應就本案之國家不法侵害行為，納入平復與賠償範圍，以對相關受害者謀求救濟，並確保當事人得申請與本人所涉案件之政治檔案，如查無相關檔案，亦應追究相關主管人員檔案管理不周及移交、監交不實之責，促使主管機關解密及公布政治檔案，以完整回復歷史真，促進社會和解。

范巽綠 轉型正義 監察院 行政院

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