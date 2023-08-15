不忍了！遭控助郭哲敏謀利 鄭文燦批「看圖編故事」提告黃國昌

前立委黃國昌指控行政院副院長鄭文燦與「88會館」負責人郭哲敏、林秉文等有緊密政商關係，並指控鄭文燦配合「PGtalk」總裁林秉文在桃園捷運GE01站原址購地涉炒地皮。行政院副院長鄭文燦今天表示，黃國昌多次看圖編故事抹黑，他已委請律師完成提告。

鄭文燦指出，這些未經查證的抹黑，已經逾越言論自由的界線，而是真實的惡意，並提出三點聲明。

鄭文燦表示，捷運綠線延伸線，要從八德到中壢，根本無法繞開霄裡，該地區現況是沒有都市計畫。GE01站是考量霄裡生活圈及設置捷運機廠，有其必要性。無論原址或新址，都是非都市土地特定農業區，不能變更使用分區。黃國昌是在看過這些文件的情況下，主動扭曲他刻意調整站址，圖利特定地主。

鄭文燦說，他在市長任內決定，GE01站周遭不新訂或變更都市計畫，等於封殺周遭特定農業區變更使用分區的機會。從當時到現在，GE01站附近地區土地，都還是特定農業區，只能從事農用，實價登錄的價格也沒有太多變動，更沒有一坪20萬元的暴利。「我若是要圖利地主，或受特定人影響，怎麼會做出相反方向的決策？」