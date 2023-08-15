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遭控助郭哲敏謀利 鄭文燦晚間突發3點聲明提告黃國昌

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不忍了！遭控助郭哲敏謀利 鄭文燦批「看圖編故事」提告黃國昌

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦今天表示，黃國昌多次看圖編故事抹黑，他已委請律師完成提告。圖／取自鄭文燦臉書
行政院副院長鄭文燦今天表示，黃國昌多次看圖編故事抹黑，他已委請律師完成提告。圖／取自鄭文燦臉書

前立委黃國昌指控行政院副院長鄭文燦與「88會館」負責人郭哲敏林秉文等有緊密政商關係，並指控鄭文燦配合「PGtalk」總裁林秉文在桃園捷運GE01站原址購地涉炒地皮。行政院副院長鄭文燦今天表示，黃國昌多次看圖編故事抹黑，他已委請律師完成提告

鄭文燦指出，這些未經查證的抹黑，已經逾越言論自由的界線，而是真實的惡意，並提出三點聲明。

鄭文燦表示，捷運綠線延伸線，要從八德到中壢，根本無法繞開霄裡，該地區現況是沒有都市計畫。GE01站是考量霄裡生活圈及設置捷運機廠，有其必要性。無論原址或新址，都是非都市土地特定農業區，不能變更使用分區。黃國昌是在看過這些文件的情況下，主動扭曲他刻意調整站址，圖利特定地主。

鄭文燦說，他在市長任內決定，GE01站周遭不新訂或變更都市計畫，等於封殺周遭特定農業區變更使用分區的機會。從當時到現在，GE01站附近地區土地，都還是特定農業區，只能從事農用，實價登錄的價格也沒有太多變動，更沒有一坪20萬元的暴利。「我若是要圖利地主，或受特定人影響，怎麼會做出相反方向的決策？」

鄭文燦表示，民眾黨主席柯文哲自己承認兩度去過88會館和林秉文吃飯，卻從來不見黃國昌質疑柯文哲，反而用照片就看圖說故事抹黑他，「這不是雙標，什麼是雙標？」

行政院副院長鄭文燦今天表示，黃國昌多次看圖編故事抹黑，他已委請律師完成提告。圖／取自鄭文燦臉書
行政院副院長鄭文燦今天表示，黃國昌多次看圖編故事抹黑，他已委請律師完成提告。圖／取自鄭文燦臉書

鄭文燦 黃國昌 林秉文 郭哲敏 柯文哲 提告

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