陸對我聚碳酸酯課反傾銷稅 藍委：已經不是關起門來可以解決的事

中國大陸商務部公告，將對台灣生產的塑性材料「聚碳酸酯」進口大陸實施臨時反傾銷措施，將課徵反傾銷稅。國民黨立委賴士葆今批評，現在已經不是關起門來可以解決的事情，民進黨繼續執政，廠商要先想好如何永續經營之道。

賴士葆表示，中國大陸宣布對我國聚碳酸酯，即日起課反傾銷稅，對我產業又是一記悶棍。去年4月陸方就公告要開始立案針對2455項台灣產品對大陸的貿易壁壘調查，選在賴清德過境美國的時候公布，時機敏感。去年11月30反傾銷調查聚碳酸酯，陸方即警告台灣，一旦反傾銷成立會影響整個聚碳酸酯產業鏈，失去的不只大陸市場，甚至是全球市場。

賴士葆強調，根據財政部上個月公告，我國出口連11黑，衰退的幅度遠高於其他國家，台灣的經貿情勢其實比想像中的嚴峻許多，台灣對大陸的出口像溜滑梯式的下滑，更可怕的是看不到有反轉復甦的契機。RCEP去年開始生效，更是致命一擊，當會員國都享受零關稅的優惠，我們無緣加入這個中國主導的全球最大經貿組織，被邊緣化之後很難具競爭力。

賴士葆提到，以這次的聚碳酸酯為例，過去大陸主要的進口國，除了台灣，還有日本，韓國，但是RCEP生效，日、韓有關稅優惠，我方反倒被課兩位數以上的高稅額，我方輸陸占比高達78％，這產業存活的艱辛可以想見。

賴士葆表示，塑化產品因為ECFA的早收清單，我方享有輸陸免關稅的優惠，現在被列為反傾銷的名單，去年台灣對大陸的貿易順差高達1565億美元，兩岸關係惡化，讓利的優惠要收回，開始公事公辦的貿易壁壘調查，現在要回歸國際貿易的規則，廠商要如何因應這因為政治導致的經貿劇變？

賴士葆總結，過去農漁產品被禁止輸陸，蔡政府要大家幫忙吃鳳梨、石斑，現在已經不是關起門來可以解決的事情。聚碳酸酯是兩千多項壁壘調查的結果，算是小項目之一，未來ECFA的早收清單是否逐一地掀牌列為反傾銷，讓產業界像溫水煮青蛙般被凌遲，只要民進黨繼續執政，廠商一定要先想好如何永續經營之道。