快訊

碧桂園爆雷對台灣房市有利？估價師沙盤推演結果：可能因禍得福

從台中搭到林口「3600僅付300」！Lulu爸被搭霸王車 女乘客落網了

陸對我聚碳酸酯課反傾銷稅 藍委：已經不是關起門來可以解決的事

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆（圖）。記者曾原信／攝影
國民黨立委賴士葆（圖）。記者曾原信／攝影

中國大陸商務部公告，將對台灣生產的塑性材料「聚碳酸酯」進口大陸實施臨時反傾銷措施，將課徵反傾銷稅。國民黨立委賴士葆今批評，現在已經不是關起門來可以解決的事情，民進黨繼續執政，廠商要先想好如何永續經營之道。

賴士葆表示，中國大陸宣布對我國聚碳酸酯，即日起課反傾銷稅，對我產業又是一記悶棍。去年4月陸方就公告要開始立案針對2455項台灣產品對大陸的貿易壁壘調查，選在賴清德過境美國的時候公布，時機敏感。去年11月30反傾銷調查聚碳酸酯，陸方即警告台灣，一旦反傾銷成立會影響整個聚碳酸酯產業鏈，失去的不只大陸市場，甚至是全球市場。

賴士葆強調，根據財政部上個月公告，我國出口連11黑，衰退的幅度遠高於其他國家，台灣的經貿情勢其實比想像中的嚴峻許多，台灣對大陸的出口像溜滑梯式的下滑，更可怕的是看不到有反轉復甦的契機。RCEP去年開始生效，更是致命一擊，當會員國都享受零關稅的優惠，我們無緣加入這個中國主導的全球最大經貿組織，被邊緣化之後很難具競爭力。

賴士葆提到，以這次的聚碳酸酯為例，過去大陸主要的進口國，除了台灣，還有日本，韓國，但是RCEP生效，日、韓有關稅優惠，我方反倒被課兩位數以上的高稅額，我方輸陸占比高達78％，這產業存活的艱辛可以想見。

賴士葆表示，塑化產品因為ECFA的早收清單，我方享有輸陸免關稅的優惠，現在被列為反傾銷的名單，去年台灣對大陸的貿易順差高達1565億美元，兩岸關係惡化，讓利的優惠要收回，開始公事公辦的貿易壁壘調查，現在要回歸國際貿易的規則，廠商要如何因應這因為政治導致的經貿劇變？

賴士葆總結，過去農漁產品被禁止輸陸，蔡政府要大家幫忙吃鳳梨、石斑，現在已經不是關起門來可以解決的事情。聚碳酸酯是兩千多項壁壘調查的結果，算是小項目之一，未來ECFA的早收清單是否逐一地掀牌列為反傾銷，讓產業界像溫水煮青蛙般被凌遲，只要民進黨繼續執政，廠商一定要先想好如何永續經營之道。

反傾銷 賴士葆 ECFA

延伸閱讀

綠稱特別預算舉債不等於國債 藍批：卡刷爆還要民感謝

前瞻補助藍綠交火 藍委：政黨輪替撥亂反正財政亂象

日本最快8月底排放福島核廢水 國際串聯反對 賴士葆批蔡政府輕忽

羅智強與金溥聰午餐會全程沒互動 賴士葆「一句話」讓其他參選人都拍手

相關新聞

南投喊防災經費被打回票 陳吉仲反擊：過去8年全台之冠

卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，南投縣政府被質疑有疏失，南投縣長許淑華反擊是中央災害應變中心太早撤離，南投縣副縣長王瑞德更說，...

屢傳台灣人遭中共扣留 監委要查陸委會是否確實掌握

監委林文程今天表示，近來屢傳台灣民眾遭中共政權非法扣留、拘留，大陸委員會有無怠於保障民眾權益，與海基會合作的宣導工作是否...

陸對我聚碳酸酯課反傾銷稅 藍委：民進黨執政廠商自保

中國大陸商務部公告，將對台灣生產的塑性材料「聚碳酸酯」進口大陸實施臨時反傾銷措施，將課徵反傾銷稅。國民黨立委賴士葆今批評...

屏東國際棒球場25億 綠議員：北市國小活動中心預算22億

國民黨籍台北市立委王鴻薇今開記者會，屏東國際棒球場花費25億元，獨厚菊系廠商。屏東縣立國際棒球場議題在地方引起熱議。民進...

爆發大量館產遺失案 監察院糾正黃金博物館

新北市立黃金博物館長年未能落實財產管理規定，並爆發大量館產遺失案，監察院通過糾正，促請改善。監委高涌誠、葉宜津今天表示，...

高虹安涉貪遭起訴 陳建仁：清廉是政治人物最低要求

新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費被依貪污罪起訴，質疑起訴時間點敏感，行政院長陳建仁今天表示，清廉不貪污是對政治人物最低...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦