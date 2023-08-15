大陸反擊賴訪美？課我反傾銷稅 陳建仁：無助貿易往來

中國大陸商務部昨公告，將對產於台灣的「聚碳酸酯」（ＰＣ塑料）實施臨時反傾銷措施，被質疑是對副總統賴清德訪美做出的反應，行政院長陳建仁今受訪反擊，稱中國作法無助兩岸貿易，對台灣業者相當不公平。

陳建仁指出，總統、副總統出訪和過境都是行之有年，中國沒有必要藉此機會無端來挑釁，針對中國增加反傾銷稅，台灣去年就已開始準備，經濟部已經協助業者來進行相關的訴訟。

陳建仁說，行政院已請經濟部協助業者發展，主要擴展各種產品的外銷市場，再來提升整個產品的多元化還有高階化，增加市場，協助業者對中國不必要的手段做出因應。

高雄地檢署、調查局航業處、關務署等單位聯手偵破毒品「卡痛」轉口案，今早在高雄旅運中心舉辦記者會，陳建仁率法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗等人出席，美方也派員到場，這波毒品共查獲179公噸，市值逾300億元。