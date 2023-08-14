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凌濤揭民進黨綠能政治資本金流 諷雲豹能源投資眼光準

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨今舉行「『綠能』就是綠能！賴品妤遭疑為父公司 政治性反核！反核換獻金？民進黨綠能政治資本金流首揭露！」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨今舉行「『綠能』就是綠能！賴品妤遭疑為父公司 政治性反核！反核換獻金？民進黨綠能政治資本金流首揭露！」記者會。記者劉宛琳／攝影

國民黨桃園市議員凌濤與國民黨台北市議員柳采葳今天舉行記者會，質疑民進黨立委賴品妤為父親賴勁麟的雲豹能源公司政治反核，綠營對國民黨總統參選人侯友宜能源政策的反擊，可看出民進黨背後綠電利益結構的錯綜複雜。民進黨不該選擇賴家利益，忽略國家利益。

凌濤表示，台電因民進黨錯誤能源政策，過去兩年虧損近5000億，還要用人民納稅錢彌平補助3000億，反觀雲豹能源靠綠能政策營收攀上百億，頗為諷刺。賴勁麟旗下20家公司，民國107年到111年政治獻金的總額778萬，包括雲豹能源385萬、京承能源310萬、雲電能源捐10萬，賴個人捐贈73萬。

凌濤說，這778萬政治獻金，投資新潮流多人，包括民進黨市議員顏若芳、戴瑋姍跟顏蔚慈等人，民進黨立委賴瑞隆就拿了100萬，還有未能當選的總統府秘書長林佳龍，當年選新北市長只獲捐10萬、張銘祐未當選也只獲得5萬，整體捐贈高達八成五都捐給民進黨，當選率高達84%，覺得機會低的就捐比較少，投資相當精準。

凌濤指出，賴勁麟先前擔任神腦國際董事長，賣手機轉去買光電，雲豹能源發新聞稿表示賴持股不到百分之一，令人質疑持股不到一趴能當董事長，難道圖的是賴的政商關係，難道是要他來當門神，這都是民進黨還有賴勁麟無可迴避的責任。

柳采葳表示，賴瑞隆獲捐100萬，賴長期在立院經濟委員會，主責監督台灣電力、能源，賴瑞隆甚至在第十屆的第2會期跟第6會期擔任經濟委員會召集委員，不免讓人質疑其中關係，賴瑞隆或賴勁麟都必須出面說清楚。

民進黨 凌濤

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