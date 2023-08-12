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前瞻幫台南蓋活動中心？市府：申請43案12億自籌7.6億

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
東聖里活動中心啟用。圖／台南市民政局提供
東聖里活動中心啟用。圖／台南市民政局提供

台南市有37個行政區、649個里，幅員十分遼闊，市府表示，為推動一里一活動中心的目標，提升為民服務品質，向中央積極爭取前瞻基礎建設預算，中央補助款及地方配合款共計支應12億餘元，市長黃偉哲市政會議中多次緊盯各項工程進度與施作品質，同時致力縮短工期並穩定造價。

黃偉哲表示，為使市民能就近享有妥善照顧及休閒育樂空間，市府積極推動「一里一活動中心計畫」以及「基層機關資安防護與區域聯防計畫」，透過軟硬體同步更新建置，提供市民更舒適的活動與洽公空間，並加強資安系統，保護市民個人資料安全。

民政局指出，為改善活動中心與區政大樓等建築物老舊、耐震能力不足問題，已向中央申請活動中心耐震補強22案、重（新）建19案，區政大樓重（新）建2案，總計43案，獲前瞻計畫核定補助計4億635萬元，市府也配合自籌7億6988萬元，共計11億7623萬元經費投入區里建設。

而為強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防，向中央爭取前瞻計畫4080萬元，強化37戶役政資訊系統安全防護軟硬體設備，為市民個人資料安全進行嚴格把關。

民政局長姜淋煌說，前瞻計畫補助的各項提案，皆依時程進行進度管控，讓每一分經費皆能在更高效率、效能之前提下運用，目前列管工程案件已全數發包，執行成果有目共睹；

強化資安及區域聯防計畫的成效，讓台南在111年榮獲「內政部戶政業務績效評鑑」六都第一，112年再獲「六都網路好感度調查─民政業務施政項目」六都第一的殊榮，可見前瞻經費的運用，確切達成公門有能、民眾有感之效益，未來亦將全力投入建設提升，帶給市民更好的服務品質。

台北市議員侯漢廷日前指控台南市「前瞻計畫」預算使用亂象，包括用預算「蓋里民活動中心、區公所、騎樓整平」，等於是「全台灣人舉債的納稅錢，去幫台南蓋區公所」，市府連日提出數據駁斥。

龍崎區土崎里活動中心。圖／台南市民政局提供
龍崎區土崎里活動中心。圖／台南市民政局提供

台南 資安 黃偉哲 前瞻基礎建設

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