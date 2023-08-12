議員批桃園前瞻治水 河汙反加劇

前瞻建設經費連日遭質疑，國民黨昨天舉行記者會，質疑行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時，獲六億元前瞻經費執行水環境改善計畫，廿六個監測站有十五站汙染指數升高，汙染程度加劇。鄭文燦辦公室解釋，這是因為降雨量減半造成汙染數據提高，反而證明鄭文燦推動河川整治的必要性。

本報八日報導，鄭文燦任內六億多元前瞻經費執行水環境改善計畫，轄內嚴重汙染河川長度雖縮短，廿六個監測站有十五站汙染指數升高。

當時市環保局指是生活汙水增加、雨量較少，造成濃度上升；水利專家卻認為，相關的計畫多為建置「現地水質淨化設施」只是求短期成效，真正要解決問題，還是得提高接管率。

桃園市議員凌濤說，民進黨宣稱每年的預算有賸餘，但所有花費都藏在特別預算裡，造成國家財政負擔。水環境計畫中，十五站汙染加劇，包含老街溪大坑缺橋、社子溪星平橋，黃墘溪中壢休息站汙染指數是由中度變嚴重。而富林溪樹林舊溪橋、新屋溪保興橋則由輕度變中度。

對此，鄭文燦副院長辦公室回應，桃園今年一至五月降雨五七三點五公厘，比去年同期減少約一半。降雨量減少會造成河川流量及涵容能力降低，造成汙染檢測數值提升，全國都出現類似的情況，今年六月份河川水量恢復後，檢測結果比往年更好。

鄭辦指出，鄭文燦任內推動十七處礫間淨水設施，保護大漢溪、南崁溪、老街溪等河川水質。桃園市汙水下水道普及率更是從鄭市長上任前的百分之二點四三，六都最後一名，到去年底提升為百分之二二點三五，八年提升了近二十個百分比，接管戶數也從二萬多戶提升到二十萬戶，是六都之冠。