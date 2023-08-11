快訊

涉洗錢上百億、引爆88會館之亂…郭哲敏自泰國遣返 法院今裁羈押禁見

跨過他身體不救…50人登山團隊攻頂刷新世界紀錄 卻讓雪巴人活活等死

標案遍布全台！桃園羽球館塌落、工程漏水 都是「這家」營造廠所建

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨：國民黨失去理性討論能力 連藍執政縣市都抹黑

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，國民黨失去理性討論能力，連藍執政縣市都抹黑。圖／本報系資料照
民進黨表示，國民黨失去理性討論能力，連藍執政縣市都抹黑。圖／本報系資料照

民進黨發言人張志豪今天表示，國民黨立院黨團再度以不實訊息造謠攻擊前瞻建設，根據昨日國發會發布的前瞻預算縣市人均分配統計資料，證明民進黨補助不分黨派，是直指人民之所需，民進黨執政透過前瞻計畫來促進城鄉平衡，財政越弱勢的縣市，中央補助比例越高；國民黨不要只會政治口水，失去理性討論的基本能力，令人感慨。

張志豪表示，根據水利署資料，前瞻基礎建設計畫水安全計畫治理工程總共7個批次，南投縣「均未提報」，國民黨烏龍抹黑之前，請先自省所屬縣市是否善盡地方官職責。具體來說，透過前瞻計畫，在所有非直轄市當中，「中央自辦」加上「補助地方」的經費，南投縣每個人平均分配到4.84萬元，在裡面排名第三，僅次於連江縣及台東縣，也都是國民黨執政的縣市。顯見民進黨執政，貼近民眾需求，真正做到不分黨派藍綠。

張志豪指出，回顧歷史，自2006年陸續推動易淹水地區水患治理計畫、流域綜合治理計畫、到最新的前瞻建設縣市管河川及區域排水整體改善計畫，協助地方政府加速改善水患，在宜蘭、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄及屏東等易淹水縣市特定區域，皆涵括其中，自無藍綠之分。

張志豪說，依據水利署資料，前瞻基礎建設計畫水安全計畫治理工程總共7個批次，南投縣「均未提報」，而應急工程5個年度（2019-2022年）中，南投縣政府申請1.67億元，中央核定1.61億元，核定經費比例高達96%。由此可知，是地方政府不提案，凡是提案中央都會盡力協助。面對水患，中央與地方應齊心合作，請國民黨團不要再烏龍指控。

張志豪也依據水利署資訊，指出台灣近年淹水改善，成效相當顯著，在近幾次颱風豪雨各地均有實際案例佐證，讓淹水面積減少、深度降低、退水更快，如屏東縣遭遇2021年豪雨淹水，經過近年前瞻完成排水後，大幅提升通洪能力。

國民黨 民進黨 前瞻基礎建設

延伸閱讀

民進黨：侯友宜絕口不提核廢料 打臉侯市長

中職／還記得前一次3響輸球 張志豪：這次多打2分贏球

圖輯／張志豪單場三響砲 助兄弟8分差擊敗樂天

中職／太扯了！張志豪3響砲灌7分打點 兄弟爆破桃猿

相關新聞

大陸團客何時能來台觀光？總統府回應了

陸客團客來台相關議題就日受矚目。總統府發言人林聿禪今天表示，歡迎陸客來體驗台灣，也願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊...

民進黨：國民黨失去理性討論能力 連藍執政縣市都抹黑

民進黨發言人張志豪今天表示，國民黨立院黨團再度以不實訊息造謠攻擊前瞻建設，根據昨日國發會發布的前瞻預算縣市人均分配統計資...

當矽盾幻象被戳破 政府還要把護國責任甩給台積電嗎？

台積電董事長劉德音日前受訪時，否認所謂的「矽盾說」，一番有如吃了誠實豆沙包的言論，戳破蔡政府長期以來大內宣的假象。而台積電在地緣政治情勢升高的局面下，不得不分散到美歐日等地設廠，當台積電成了「美積電」、「歐積電」、「日積電」，對台灣來說，理當由執政者挑起的護國重責還要壓在民間企業身上嗎？

鄭文燦宣傳前瞻成績 桃園議員：不提工程品質低落成效差？

行政院副院長鄭文燦今年頻頻到到桃園了解前瞻工程，並細數他在桃園政績。市議員凌濤、涂權吉今天表示，他們不反對地方政府向中央...

打詐遭疑網路平台開罰掛零 陳建仁：時間內下架無違規

打詐五法上路，但有立委指出，臉書（現改名Meta）前百大「投資」廣告幾乎全是詐騙，迄今開罰數掛零，人民只能自求多福。行政...

訪問完中國後 沖繩知事玉城鄧尼有意訪台

沖繩縣知事玉城鄧尼今年7月訪問中國，他表示也有意於這個年度內訪問台灣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦