蔡總統：盼台美盡速簽署雙重課稅協定 創造更多利基

蔡英文總統今天接見美國普渡柯拉克科技外交協會訪團表示，期盼台美持續透過各項對話及深化合作交流，盡快簽署避免雙重課稅協定，為雙方投資往來創造更多的利基。蔡總統強調，面對威權主義的擴張，會持續與美國攜手合作，為區域與全球繁榮做出貢獻。

美國普渡研究基金會旗下的「普渡柯拉克科技外交協會」日前宣布，前總統川普任內主管經濟成長、能源與環境的國務次卿柯拉克9日至12日二度訪問台灣，這也是柯拉克繼2020年以國務次卿身分訪問台灣，創下41年來訪台層級最高的現任美國國務院官員紀錄3年後，再度來訪。

蔡總統上午在總統府接見柯拉克科技外交研究院訪問團致詞表示，還記得3年前柯拉克代表美國政府率領國務院高階官員訪台，並且參加前總統李登輝的追思禮拜，展現出美國對台灣的支持，很高興看到柯拉克再次率團來訪，繼續推動台灣與美國的合作交流。

蔡總統指出，柯拉克與普渡大學校長蔣濛共同創立柯拉克科技外交研究院（KITDP），積極推動以高科技保衛世界民主自由以及人權價值，並且持續支持台灣作為民主自由的堡壘。

蔡總統說，對於柯拉克的高瞻遠矚，以及對台灣的堅定情誼感到十分敬佩。另外，她十分認同柯拉克主張「經濟安全即國家安全」的概念，並感謝柯拉克在國務院次卿任內促成台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），以及簽署台美科學及技術合作協定（STA）。

蔡總統表示，台美21世紀貿易倡議的首批協定今年6月已經完成簽署，這是過去40年來台美間結構最完整的貿易協定，期盼台灣與美國持續透過各項對話及深化合作交流，並且盡快簽署避免雙重課稅協定，為雙方投資往來創造更多的利基。