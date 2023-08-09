雙城論壇 蔣萬安將帶隊赴上海

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導

今年「台北上海雙城論壇」將於8月底登場，現傳出預定8月29日至31日在上海舉行，台北市長蔣萬安將帶隊參加，北市府發言人殷瑋昨（8）日表示，目前一切都在規劃協調中，一旦確定會對外說明。

據指出，今年雙城論壇舉辦時間安排在8月下旬，原則上因要配合議長、議員等近期出訪行程，且要避開823砲戰紀念日，目前與對岸敲定8月最後一周出發。除北市府相關官員，這次隨行議員有11位，先前議會已經抽籤確定，包括國民黨、民眾黨都有議員隨團，民進黨並無議員參與。

這是蔣萬安去年底上任後的首次雙城論壇，北市府相關局處已開始邀請出席論壇嘉賓。除了主論壇，北市府也規畫與上海市政府簽署三項合作備忘錄，包括羽球運動、會展行銷及環保綠能永續等交流。

不過，對於舉辦時間，外傳北市府提出三個日期給上海市政府選擇，包括21至23日、29至31日及另一個日期，全都在8月下旬，但上海方面迄今尚未回覆，因此昨日有媒體率先披露雙城論壇舉辦時間後，北市府發言人殷瑋被追問時回應，「目前一切都在規劃協調中，一旦確定會對外說明」。

不過據各方消息和隨團出席的北市議員透露，時間確實尚未告知，但在規劃上是朝市長蔣萬安出席，另有北市府相關局處首長，和受邀的北市議員將共同前往。

2010年當時上海正舉辦世界博覽會，台北也舉辦花博，兩市為加強合作，首次舉辦為期3天的台北上海雙城論壇，成為兩市的溝通平台。當時的上海市長韓正，成為兩岸破冰以來大陸首位赴台的直轄市長，如今貴為大陸國家副主席；首屆雙城論壇，更促成上海虹橋到台北松山的滬台直飛航線。自2010年以來，雙城論壇每年輪流由上海與台北市當主辦方，簽訂了多項合作備忘錄。

去（2022）年雙城論壇則是爭議最多的一屆，因共機、共艦持續擾台，雙城論壇議程縮減僅半天。今年台北市長蔣萬安決定帶隊到上海參加，他的「 蔣介石曾孫」特殊身分，也引起關注，大陸微博平台熱議，蔣萬安的上海行遭抹紅一定會比往年猛烈，但顯然蔣萬安準備好了，為了替兩岸交流帶來活水，應給予肯定。

雙城論壇 上海 蔣萬安

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