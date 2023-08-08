挪用經濟部180億元預算遭質疑 疾管署解釋原因

國民黨團今早開記者會批評180億元防疫預算被奪用，疾管署發言人曾淑慧表示，由於預算需要預先編列，但是去年4月後出現Omicron病毒，陽性個案增加快速，針對染疫者費用編列不足，因此挪用預算。

國民黨團首席副書記長李德維表示，行政院在今年6月19日發文給行政部門，稱衛福部新冠疫情防治所需經費不敷，要求經濟部從防疫紓困預算中拿出180億元因應。特別預算的防疫紓困8400億元應該當用則用、當省則省，而不是趕在特別條例失效之前，把所有的預算花光光。

曾淑慧指出，去年四月後因為Omicron變異株來襲染疫者增加快速，當時考量醫療量能，確診個案採輕重症分流收治，輕症者多安排在住家居家照護，但是仍然可以獲得居家照護相關醫療費用給付。但是預算採取事先編列，疫情發展難以完全預測因此預算不敷支應，2022年隔離治療費用（含居家照護相關費用）申報共347億元，因此爭取預算160億元撥補2022年所需。

不只居家照護費用不夠，大量增加的染疫者也讓口服抗病毒藥需求增加。曾淑慧說，原先採購的抗病毒藥物預計到今年底會用完，考量秋宮新冠疫情可能受季節性流行、病毒株變異等多重因素影響，為降低重症減少死亡，預計花費24億元用在增購抗病毒藥物（瑞德西韋21萬劑）、倉儲管理、配賦物流等。

另外，由於新冠疫苗為全球首次傾力投入緊急疫苗開發以控制新興疾病大流行，無往例可參考。我國為分散風險並提供民眾更多選擇，疫苗分成「國際投資（COVAX）」、「逕洽廠商」及「國內自製」等多元管道，並持續觀察各國施打情形、疫苗研發進度、取得速度及疫情趨勢與病毒變異等因素滾動式調整。

此外，疾管署強調，疫苗準備受到國際疫苗市場及國人接種意願影響，過程中無法全程做到供需平衡；超額準備疫苗為防疫戰略重要一環，與國際各國採行策略相同，為保障民眾接種安全，屆效疫苗均採一律銷毀，目前我國採購新冠疫苗各廠牌均有屆效銷毀情形。