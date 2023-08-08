獨／雙城論壇8/29上海登場 蔣萬安將親自出席
台北上海雙城論壇即將登場，據了解，雙城論壇舉辦時間已經敲定，8日29日至31日將於上海舉辦，為期3天2夜，目前最大變數是颱風來襲。台北市長蔣萬安將親自出席，北市府局處也開始邀請出席論壇嘉賓。北市府發言人殷瑋上午表示，目前都還在協調當中，等有確定就會對外說明。
北市府尚未正式宣布雙城論壇行程，根據本報獨家掌握消息，雙城論壇確定8月29日至31日舉辦。副市長李四川日前代表市長蔣萬安出席市政行程活動也向媒體透露，雙城論壇的舉辦時間為8月最後一周。
知情人士表示，今年雙城論壇的舉辦時間，因要配合議長、議員等近期出訪行程，加上又要避開823砲戰紀念日，最後與對岸敲定8月最後一周出發。這次隨行的議員共有11人，先前議會已經抽籤確定，包括國民黨、民眾黨都有議員隨團，但民進黨無議員參與。
今年蔣萬安的首度雙城論壇，除主論壇外，北市府也規畫與上海市政府簽署3項合作備忘錄，包括羽球運動交流、會展行銷及環保綠能永續等交流。
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