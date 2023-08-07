水保局多人集體收賄喝花酒 監察院糾正農業部

原農委會水保局所屬機關秘書及課長等多人涉嫌集體收賄、喝花酒，監察院今天表示，監委葉宜津、王麗珍、張菊芳提案糾正通過，要求農業部確實檢討改善。

監院表示，原農委會水保局（現為農業部農村發展及水土保持署）所屬機關秘書及課長等多人長期與廠商間有不當飲宴關係、常態性不實申請出差及請領差旅費等問題，存有風紀違失情形，違失人員經原農委會移請懲戒法院審理，高等法院台中分院今年4月駁回上訴，判決宣告「不違反職務上行為收受不正利益、賄賂」及「利用職務機會詐取財物」等罪，受有期徒刑最低1年10月，最高9年6月，並分別諭知褫奪公權1年至5年不等，斲喪機關聲譽及公務員形象，難辭怠失之咎。

監委調查發現，水保局對所屬機關秘書及課長等多人涉嫌集體收賄、喝花酒等風紀違失狀況渾然未察，廉政監督未盡積極，防貪查弊之機制洵有漏洞，致使渠等藉職務上行為衍生不法弊端，招致訾議。另對於水土保持工作委託設計及監造技術服務案件之工作分派，並未明訂分派標準或原則，導致分案缺乏客觀管控及管考機制，造成部分廠商受託測設監造工程案件總金額逾契約約定經費上限，核有違失，因此提案糾正，要求農業部檢討改善。