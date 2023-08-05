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否認社宅跳票 內政部：完工、興建中及待開工逾8.4萬戶

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
審計部報告指出，蔡總統內任7年社會住宅實際完工僅2萬多戶，被質疑社宅政策跳票。內政部今天表示，截至今年7月底，已達成超過8萬4千餘戶社會住宅，持續朝明年底達成12萬戶直接興建社會住宅的目標。記者葉信菉／攝影
審計部報告指出，蔡總統內任7年社會住宅實際完工僅2萬多戶，被質疑社宅政策跳票。內政部今天表示，截至今年7月底，已達成超過8萬4千餘戶社會住宅，持續朝明年底達成12萬戶直接興建社會住宅的目標。記者葉信菉／攝影

審計部報告指出，蔡總統內任7年社會住宅實際完工僅2萬多戶，內政部今天表示，蔡總統上任後，推動三大居住協助政策照顧國民，截至今年7月底，已達成超過8萬4千餘戶社會住宅；社會住宅包租代管，有效契約數5萬6千餘戶，社會住宅合計已超過14萬戶；租金補貼部分，截至8月3日總申請戶數已達38萬7千餘戶，新申請戶高達16萬3千餘戶，申請已創歷年最高。

內政部表示，政府自105年啟動8年20萬戶社宅政策以來，前4年採「中央補助，地方推動」模式，於109年啟動「中央主導，地方配合」模式，依據行政院106年3月6日核定「社會住宅興辦計畫」，直接興建戶數係以工程完成發包（即決標）視為達成，此標準從未改變。

第一階段4萬戶社宅目標已於109年底達成，110年累計達成5萬4554戶，111年累計達成7萬1112戶，截至今年7月底已完工、新完工、興建中及待開工的社宅合計8萬4461戶（達成率70.39%）。

內政部表示，國家住都中心在全國一共完成發包91處，高達3萬5978戶社會住宅，總發包金額超過1802億，未來將陸續於114至116年完工，政府刻正按照社會住宅推動的進度，持續穩健成長，全力達成12萬戶直接興建社會住宅的目標。

包租代管社會住宅自106年底開辦，經過中央及地方攜手努力，今年7月底，累計媒合7萬5854戶家戶租屋，有效契約戶數5萬6246戶，每季媒合相較開辦初期為700戶之情形，已成長為每季7000戶之媒合量能；投入本項政策之業者家數，亦從開辦第1期計畫之17家成長至第3期計畫之105家，以此量能推動，預計113年達成8萬戶可供入住包租代管房屋的目標。

租金補貼部分，政府推動多項精進措施，包括申請隨到隨辦不受限、舊戶直接帶入審查不用重新申請、申請年齡放寬至18歲、租約無房東身分證號可申請、放寬房屋認定條件、最早溯自申請日起補貼、受監護人可列家庭成員等，以達到「擴大照顧、簡政便民」，照顧更多租屋家庭。

內政部表示，房客申請租金補貼，住宅所有權人可享有公益出租人所得稅等稅捐減免優惠，又為鼓勵更多房東成為公益出租人，消除房東被查稅的疑慮，住宅法第3條、第15條、第16條修正草案，增訂租金補貼不得做為追溯課徵稅捐之依據，並有條件放寬公益出租態樣，一起用好房做好事。截至8月3日止，總申請戶數已達38萬7693戶，新申請戶16萬3896戶，又創新高。

此外，政府積極回應社會期待，打擊短進短出把房價墊高的投機客，逐步讓整體房市溫和修正，恢復正常健康狀態，並透過修正租賃條例，進一步提升租屋市場透明度。

社會住宅 租金補貼 內政部

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