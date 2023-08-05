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朱立倫稱李全教「非黑金」 台南綠營議員批：打臉自己

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市聯合競選看板沒有李全教，連日來引發熱議。圖／讀者提供
國民黨台南市聯合競選看板沒有李全教，連日來引發熱議。圖／讀者提供

國民黨台南市聯合看板「正義成真」沒有前議長李全教，連日來引起熱議，國民黨主席朱立倫今受訪表示：「不要說李全教是黑金。」民進黨台南市議員朱正軒表示，原本肯定國民黨聯合競選看板沒有掛上李全教，嘗試與黑金切割，值得稱許，但稱讚不到兩天，朱立倫主席就露出本性。

台南市前議長李全教投入台南市第4選區立委選舉，但總統和立委聯合看板上不見他，連日來成為藍綠攻防焦點。朱立倫今天被媒體問及「正義成真」看板少了李全教，是否與「黑金」形象有關，朱立倫回應說，李全教在地方獲得民眾肯定，「不要說李全教是黑金。」

朱正軒說，今年3月15日國民黨中央選策會10人小組，名單中有李全教，被侯友宜等正派人士質疑「黑金復辟」，朱主席旋即在3月17日要求李全教退出選策會。這是國民黨認證過的黑金，難道朱主席今天要打臉3月份的自己？朱正軒再問，如果朱立倫認為李全教不是黑金，那為什麼國民黨聯合競選看板不敢掛上李全教？

朱正軒表示，如果李全教不是黑金，李全教作為資深國民黨員，被提名選策會卻被踢出，參選區域立委又不被提名，就連總統立委的聯合競選看板都被排除在外，這麼悲慘的遭遇，國民黨應該公開向李全教道歉，還給全教兄一個公道。

李全教 國民黨 朱立倫 台南 競選看板 侯友宜

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