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蔡稱馬債更多 蕭旭岑批說謊：蔡舉債20年最高是常識

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
蔡英文總統（右二）上午赴板橋慈惠宮參香並致「霖雨厚澤」贈匾。記者林俊良／攝影
蔡英文總統（右二）上午赴板橋慈惠宮參香並致「霖雨厚澤」贈匾。記者林俊良／攝影

蔡英文總統今受訪強調「沒有債留子孫」，並稱前總統馬英九8年執政留下的債務1兆7千億，但她做到現在減少到4千多億。馬英九基金會執行長蕭旭岑稍早發聲明批評表示，蔡英文總統一開口都是謊言，蔡政府七年來推前瞻計畫、特別預算等，舉債20年最高人盡皆知，已是民間常識，還想用話術把債務責任推給馬英九，違反民間認知，台灣人沒那麼好騙。

蕭旭岑指出，我國預算制度特別預算舉債不列入總預算中，因此許多債務事實上是被蔡政府「藏」起來，蔡英文總統可能也是看到下面給的數字，就喜滋滋信口開河，但事實真相是這七年來政府不斷舉債、編列特別預算，花錢沒有節制，政府負債攀升，早已到達財政危險警戒線。

蕭旭岑表示，2016年中央政府負債總額5兆3,393億元，根據財政部預估，2023年度的負債總額將激增達6兆6,748億元，今年四月已達6.3兆元，平均每人負擔債務27.1萬元，創歷史新高。

蕭旭岑指出，照財政部預估，蔡英文七年內中央政府負債餘額累增1兆3,355億元，即平均每年舉債淨額達1,907億元。但蔡英文政府這幾年又多了許多舉債項目。尤其是特別預算編列部分，蔡政府6年已透過特別預算舉債1兆2787億元，遠超過馬政府時期的7909億。但馬政府多是碰到如莫拉克風災、金融海嘯等才動用到特別預算，蔡政府卻把特別預算常態化，是真正的「債留子孫」。

蕭旭岑表示，馬英九卸任前3年，稅收超徵3100億元，公債占GDP的比率，3年平均降到33%，政府舉債空間有1兆1000億元，與超徵稅捐合計有1兆4000億元，當時的財政部長張盛和因此獲「銀行家」（The Banker）雜誌頒發全球及亞太地區最佳財政部長獎。

蕭旭岑並說，在這七年台灣貧富差距越來越大，據主計總處調查，2021年台灣家庭收支平均每戶可支配所得差距，五等分最高組距與最低組距的落差達六點一五倍，落差創十年新高，代表台灣「富的越富、窮的更窮」。

蔡政府不斷藉編特別預算綁樁佈樁，其他諸如高端疫苗、離岸風電等，花了台灣人多少冤枉錢、更是一筆爛帳，但是人民過得好不好？新生兒數量在蔡英文任內年年創歷史新低，就可反映人民的生活其實過得並不好。

蔡英文 馬英九 蕭旭岑 債務 張盛和

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