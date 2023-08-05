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北斗鎮長補選／過往家族兩代3人任鎮長寫下傳奇

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍／彰化即時報導
彰化北斗鎮長補選今天投票受到矚目，過往「李家班」寫下兩代3人擔任鎮長的紀錄。圖／北斗鎮翁所提供
彰化北斗鎮長補選今天投票受到矚目，過往「李家班」寫下兩代3人擔任鎮長的紀錄。圖／北斗鎮翁所提供

彰化北斗鎮長補選今天投票受到矚目，細數北斗鎮長近10年來都是由「李家班」掌權，也就是前鎮長李玄在一家人，包括其父親李順銘、妻子楊麗香都是以國民黨先後參選並當選，創下家族兩代3人擔任鎮長的首例，楊麗香這次回鍋以無黨籍拚補選，更增添話題。

前鎮長李順銘2010年先當選北斗鎮長，後來因為親友捲入賄選，李順銘被判當選無效解職，2011年媳婦楊麗香代公公出征，楊麗香不只當選，還順利連任，然後2018年再交棒給丈夫李玄在。

今天北斗鎮長補選起因李玄在擔任鎮長妻子的鎮政顧問期間，涉及通知清潔隊打開掩埋場供人傾倒建築廢棄物，被台中高分院法官判刑1年10個月，褫奪公權兩年，李後來仍當選第18屆北斗鎮長，今年2月李步上父親後塵被停職，但他上訴也再度競選第19屆鎮長勝選，案件今年5月更二審被駁回，全案定讞發監執行。

北斗鎮向來被視為藍大於綠，鎮長補選以來綠營展現團結輔選氣勢，總統蔡英文、副總統賴清德、立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍等大咖連日來輪番助陣，國民黨雖沒有提名候選人，但藍營樁腳擁護具藍色色彩的候選人，民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘也前來為候選人顏宏霖站台。

北斗鎮長補選共有五人參選，包括民進黨前議員江熊一楓，前鎮長洪參民是司法正義黨推薦，還有前鎮長、李玄在之妻楊麗香，第三度參選的北斗國中家長會榮譽會長顏宏霖、開業獸醫師林政興，三人都是無黨籍。

楊麗香 獸醫師 顏宏霖

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