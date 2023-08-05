彰化北斗鎮長今補選！被視2024大選前哨戰 投票率老天決定

彰化縣選舉委員會今天舉行北斗鎮長補選投開票，雖然下雨，但投票情形出乎意料的熱烈，各投開票所都沒冷場，選民來來去去，總投票率能否超過5成？地方人士認為，要看中午以後的天氣和各助選團隊私下催票狀況。

彰化縣北斗鎮長補選被視為2024總統和立法委員選舉的前哨戰，跟2011年鎮長補選3名候選人角逐相比，有選民認為今年投票狀況毫不遜色，差別在於當年投票日沒下雨，選情相對平靜，補選投票率仍有約51%，今年下雨而選情激烈，為投票率投下變數。

莊姓選民表示，上午8點起，各投開票所都有選民魚貫進入投票，沒有「等嘸人」情形，看起來選民頗關注鎮長補選。一名選務人員指出，這次補選5搶1，太競爭了，上級指示要嚴格執行各項投開票規定。此外，在地3家商家推出持返鄉投票車票的票根可兌換餐飲，上午9點半已有選民前往兌換，可見真有旅居外地的北斗人回鄉投票。