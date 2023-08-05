前鎮漁港改建惹議 饒慶鈴：補助不公 台東漁港0元

高雄前鎮漁港改建從三千萬預算增加到八十一億元引發外界議論，台東縣長饒慶鈴昨批中央分配不公，台東縣內十四座漁港補助是零元，質疑此舉真能縮短城鄉差距？另前鎮漁港二十多億元的「多功能水產品運銷中心」統包工程，遭藍營質疑廠商有多次嚴重工安及偷工減料黑歷史，要求中央應對外說明。

饒慶鈴指出，台東縣有十四座漁港，只比高雄少兩座，不僅建設遠不及高雄，得到的補助是零，就連嘉義市、離島澎湖、金門、連江等縣市，七年來拿到的預算僅是高雄一千多億元的零頭，希望中央在資源分配比例能公平一點，加強地方基礎建設。

前鎮、小港選區國民黨立委參選人李明璇質疑，前鎮漁港的「多功能水產品運銷中心」統包工程預算二十多億元，竟由承建桃園八德運動中心工程天花板崩落「出包」的瑞助營造得標，這家營造商前科累累，不僅曾偷工減料，更有多次嚴重職災工安、違反勞動法令多達二百卅五次前科的營造商得標，且從設計、監造、施工直接統包一條龍，未來若是豆腐渣工程，該怎麼辦？

國民黨高市議員陳麗娜說，廿多億的標案，占前鎮漁港改建預算四分之一，得標廠商有這麼多違規不良紀錄，中央應說清楚，高市府也須監督，別到工程完工時才出包，最後花更多錢善後。

「前鎮漁港多功能水產品運銷中心統包工程」是由內政部營建署代辦發包，營建署表示，目前工程進度正常，身為專業工程機關，會嚴加督導考核，以期工程如期如質完成，提供漁民完善安全的運銷空間，至於政治問題不予回應。

髙雄市長陳其邁回應，高雄遠洋的船隊是全球第二，漁獲量也是全球前三，前鎮漁港是第一類漁港，主管機關是農業部，台東是第二類漁港，主管機關是地方政府，兩種漁港類型與漁民需求不同，不要用似是而非的抹黑，窮盡一切攻擊。

陳其邁說，三千萬改建是陳菊市長所提，預算是工務預算也非前瞻預算，改善破舊的前鎮漁港，讓漁民權益可獲得保障，各式船具設備維修有好的基地，也能改善汙泥攔淺，臭不可聞情形。