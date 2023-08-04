聽新聞
test
0:00 / 0:00

訪台周年…裴洛西喊挺台 重申一中政策

聯合報／ 記者張文馨陳熙文／連線報導
美國資深聯邦眾議員裴洛西（左）去年此時以議長身分率團訪問台灣，與蔡英文總統（右）合照。（美聯社）
美國資深聯邦眾議員裴洛西（左）去年此時以議長身分率團訪問台灣，與蔡英文總統（右）合照。（美聯社）

美國資深聯邦眾議員裴洛西去年此時以議長身分率團訪問台灣，裴洛西二日表示，訪台對全球傳遞「美國與捍衛自身與其自由的台灣站在一起」的訊息，這趟訪問不代表美國改變「一中」政策，而是實踐美對台灣不變的、基於共同安全、共享價值觀與經濟成就的承諾。外交部表示，對裴洛西對台灣的長期支持表達誠摯感謝。

裴洛西表示，這趟訪問獲得普遍正面的反應，自此之後，包含美國國會議員在內，均深化對台的關係，這些往來中尤為重要的是蔡英文總統訪問美國，在雷根圖書館與眾議院議長和跨黨派議員代表團的會晤。

裴洛西表示，當全球面臨民主與獨裁的嚴峻抉擇時，與台灣人民團結在一起如往常般重要；她批評北京對台灣的持續壓迫是懦弱的，並稱不能坐視不理。

裴洛西傍晚接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問時說，中方並不因為她訪問台灣而採取什麼不同的做法；她始終對北京政權持強硬態度，依然憂慮攸關中國大陸的人權與安全議題，也希望能讓中國大陸人民獲得更好的待遇。

外交部表示，近年來美國各界及民主陣營各國友人持續以具體作為展現對台灣的支持與友誼，顯示捍衛台灣的民主自由，維持台海和平穩定，已是國際間的共同關切與共識。

美國 裴洛西 議員 蔡英文 圖書館 台海 價值觀 雷根

延伸閱讀

裴洛西訪台一周年發聲明 外交部：誠摯感謝

裴洛西訪台周年 陸空軍發布視頻：我的戰鷹繞著寶島飛

無懼親中爭議 東吳大學授唐獎得主薩克斯名譽博士

裴洛西訪台一週年發表聲明 強調美國與台灣人民同在

相關新聞

訪台周年…裴洛西喊挺台 重申一中政策

美國資深聯邦眾議員裴洛西去年此時以議長身分率團訪問台灣，裴洛西二日表示，訪台對全球傳遞「美國與捍衛自身與其自由的台灣站在...

新聞眼／美中台切香腸 現狀回不去了

去年八月二日，美國時任聯邦眾議院議長裴洛西率團訪問台灣，事後中共大舉軍演，華府指控北京「切香腸式改變現狀」；如今，雖然拜...

【即時短評】中捷藍線卡了誰？ 政治人物應慎辨

台中捷運藍線為什麼會拖這麼久無法興建，執政黨有沒有刻意卡台中市長盧秀燕，這幾日隨著前瞻預算分配是否公允，呈現的儼然就是一...

裴洛西訪台周年 陳以信：現面臨和平與戰爭的選擇

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台已滿一周年，國民黨立委陳以信今對裴洛西訪台後的美中台三方關係變化，...

藍批前瞻預算高市獨拿近四分之一「分配不均還轉移焦點」

審計部日前公布特別預算審核報告，國民黨立法院黨團今表示，前瞻基礎建設預算民進黨政府補助地方政府5358億元，光高雄市政府...

法國建軍法案捍衛台海？ 藍委質疑政府誤判情勢

法國總統馬克宏頒布了「七年建軍法案」，內容包括捍衛台海自由航行權。政府和民進黨人士大加肯定。立委馬文君今天表示，台海情勢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦