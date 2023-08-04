訪台周年…裴洛西喊挺台 重申一中政策

美國資深聯邦眾議員裴洛西去年此時以議長身分率團訪問台灣，裴洛西二日表示，訪台對全球傳遞「美國與捍衛自身與其自由的台灣站在一起」的訊息，這趟訪問不代表美國改變「一中」政策，而是實踐美對台灣不變的、基於共同安全、共享價值觀與經濟成就的承諾。外交部表示，對裴洛西對台灣的長期支持表達誠摯感謝。

裴洛西表示，這趟訪問獲得普遍正面的反應，自此之後，包含美國國會議員在內，均深化對台的關係，這些往來中尤為重要的是蔡英文總統訪問美國，在雷根圖書館與眾議院議長和跨黨派議員代表團的會晤。

裴洛西表示，當全球面臨民主與獨裁的嚴峻抉擇時，與台灣人民團結在一起如往常般重要；她批評北京對台灣的持續壓迫是懦弱的，並稱不能坐視不理。

裴洛西傍晚接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問時說，中方並不因為她訪問台灣而採取什麼不同的做法；她始終對北京政權持強硬態度，依然憂慮攸關中國大陸的人權與安全議題，也希望能讓中國大陸人民獲得更好的待遇。

外交部表示，近年來美國各界及民主陣營各國友人持續以具體作為展現對台灣的支持與友誼，顯示捍衛台灣的民主自由，維持台海和平穩定，已是國際間的共同關切與共識。